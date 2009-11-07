سالانه 1200 کیلومتر خطوط ریلی در کشور باید احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمید بهبهانی عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه آزادراه ساوه - همدان در جمع خبرنگاران افزود: رسیدن به این افق نیازمند تامین بودجه های لازم است که در حال حاضر این میزان بودجه کافی نیست.

وی با بیان اینکه بودجه فعلی برای احداث سالانه 250 کیلومتر خطوط ریلی است، خاطرنشان کرد: این اعتبار باید از منابع داخلی، بانکها، دولت و سرمایه گذاری خارجی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه، ایمنی بالا نسبت به جاده از مهمترین دلایل توسعه حمل و نقل ریلی است، افزود: مصرف کمتر انرژی در حمل بار نسبت به جاده، استهلاک کمتر شبکه و ناوگان و سرعت بالا در جابجایی از دیگر مزایای این نوع حمل و نقل است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 85 درصد حمل و نقل کالا و مسافر از طریق جاده و 15 درصد از طریق خطوط ریلی انجام می شود که این نسبت باید منطقی تر شود.

وی با اشاره به لزوم حضور بخش خصوصی در توسعه راه های کشور گفت: مشارکت بخش خصوصی در امر احداث آزادراه ها می تواند بسیار موثر و کارساز باشد.

بهبهانی در مورد مشارکت بخش خصوصی در راهسازی اظهار داشت: به رغم وجود پتانسیل راه آهن کشور، اغلب جا به جایی بار توسط حمل و نقل جاده ای انجام می شود.

بهبهانی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص راه آهن غرب کشور گفت: برای تجهیز راه آهن تهران - همدان و راه آهن کرمانشاه در غرب کشور قرار است در متمم بودجه، اعتبار مناسبی در نظر گرفته شود.

وزیر راه و ترابری در خصوص ناوگان هوایی کشور نیز گفت: طی یک سال گذشته 36 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه شده و این در حالیست که بعد از انقلاب اسلامی سالانه بین پنج تا شش فروند هواپیما به این ناوگان افزوده شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است هواپیماهای فرسوده را از ناوگان هوایی حذف و به جای آنها هواپیمای جدید وارد کنیم.

وزیر راه وترابری با بیان اینکه اتمام طرح آزاد راه ساوه - همدان 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، گفت: پیش بینی شده یک باند این آزاد راه 15 آذرماه امسال به بهره برداری برسد.