به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه همکاری های مشترک علمی و آموزشی شامل برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی با هدف توسعه علمی، برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال فناوری، همکاری در زمینه مبادله نیروهای متخصص و توسعه علم و فن آوری در مدارس از مفاد این تفاهم نامه است.

مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با یونسکو گفت: با امضای این تفاهم نامه، همکاری های مشترکی بین دو طرف در زمینه های علمی، آموزشی و فناوری برای تامین نیاز کشور در این حوزه آغاز می شود.

به گفته وی، مفاد این تفاهم نامه بین ایران و کشورهایی که یونسکو در آن ها دارای دفتر است به اجرا درخواهد آمد.

چون لی هان، نماینده و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با بیان اینکه هدف از امضای این تفاهم نامه گسترش همکاری های مشترک با پارک فناوری پردیس است، اضافه کرد: یونسکو سازمان تخصصی سازمان ملل در امور فرهنگی و تربیتی و در واقع سازمان اصلی در حوزه های علمی است و پارک فناوری پردیس نیز یکی از بازوهای قدرتمند برای توسعه فعالیت های علمی و پیوند آن با صنعت است که بر همین اساس این تقاهم نامه برای توسعه فعالیت های مشترک دو طرف امضا شد.

وی تاکید کرد: علم و فناوری دو بازوی محرک اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار هستند و قصد داریم در قالب این تفاهم نامه مخترعان، دانشمندان و فعالان حوزه علمی را به هم پبونده داده و فعالیت آن ها را تقویت کنیم تا گامی در جهت توسعه هر چه بیشتر ایران و کشورهای منطقه برداشته شود.

مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با اشاره به بازدید خود از پارک ملی فناوری پردیس ادامه داد: تحت تاثیر سرعت و کیفیت فعالیت ها و پیشرفتهای این پارک قرار گرفتم چرا که زمینه های فعالیت این مرکز مانند اتوماسیون، مکانیک و نانوتکنولوژی از زمینه های پیشرو در دنیای علمی امروز هستند.

به گفته وی، پارک ملی فن آوری پردیس در منطقه خلیج فارس و آسیای غربی منحصر به فرد است.