  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

بارش نخستین برف پاییزی گلستان را سفیدپوشش کرد

بارش نخستین برف پاییزی گلستان را سفیدپوشش کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: بارش نخستین برف پاییزی مناطق کوهستانی دراز نو و توسکستان استان گلستان را سفیدپوش کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ارتفاع برف در منطقه توسکستان 30 سانتیمتر و در منطقه درازنو کردکوی 15 سانتیمتر گزارش شده است.

رمضانعلی سیستانی رئیس اداره راه و ترابری غرب گلستان نیز گفت: حدود 15 سانتیمتر برف در راه های کوهستانی منطقه به زمین نشست.

وی اظهار داشت: اولین عملیات راهداری زمستانه این اداره در سال جاری از روز گذشته در محورهای کوهستانی آغاز و همچنان ادامه دارد.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی گلستان، اینچه برون با 18 درجه سانتیگراد و مراوه تپه با 9 درجه سانتیگراد گرمترین و خنک ترین شهر استان در روز جاری بوده است.

هم اکنون آسمان گرگان نیمه ابری تا ابری است.

کد مطلب 978692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها