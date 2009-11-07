بارش نخستین برف پاییزی گلستان را سفیدپوشش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ارتفاع برف در منطقه توسکستان 30 سانتیمتر و در منطقه درازنو کردکوی 15 سانتیمتر گزارش شده است.

رمضانعلی سیستانی رئیس اداره راه و ترابری غرب گلستان نیز گفت: حدود 15 سانتیمتر برف در راه های کوهستانی منطقه به زمین نشست.

وی اظهار داشت: اولین عملیات راهداری زمستانه این اداره در سال جاری از روز گذشته در محورهای کوهستانی آغاز و همچنان ادامه دارد.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی گلستان، اینچه برون با 18 درجه سانتیگراد و مراوه تپه با 9 درجه سانتیگراد گرمترین و خنک ترین شهر استان در روز جاری بوده است.

هم اکنون آسمان گرگان نیمه ابری تا ابری است.