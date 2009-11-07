به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در نوزدهمین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی کلانشهرهای کشور که صبح روز شنبه در پارک لاله برگزار شد ضمن بیان این مطلب با بیان این که کشور فاقد سند جامع فرهنگی است بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگ بومی هر منطقه تاکید کرد و افزود: کارشناسان فرهنگی معتقدند سازمانها و اشخاص حقیقی می توانند نقش اصلی در سیاستگذاری های کلان فرهنگی ایفا کنند و دولتها باید فقط در حد ارائه ایده های کلان عمل کنند و باید اجازه دهند دستگاههای مختلف و اشخاص حقیقی سیاستهای فرهنگی را تهیه و اجرا کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر لازمه بدست آوردن توسعه در هر عرصه ای را نیازمند فرهنگ توسعه دانست و عنوان کرد: هدف از فرهنگ توسعه فراهم کردن شرایط ذهنی جامعه برای رسیدن به هدف و آرمانها است و این در حالی است که در کشور ذهن جامعه با ذهن مدیران اجرایی هم راستا نیست و همگرایی ندارد.

طلایی با بیان این که با افزایش سطح تعامل شهروندان با مدیریت شهری اهمیت برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت راهبردی فرهنگی در شهرداری دو صد چندان می شود خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی اگر به تهیه افق سند چشم انداز 1404 در عرصه فرهنگی و اجتماعی ویژه مدیریت شهری و با لحاظ کردن سطوح ملی، منطقه ای و محلی بپردازیم آن زمان دقیق تر و هدفمندتر حرکت خواهیم کرد.

رئیس کیمیسون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شورای هماهنگی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از بین نخبگان فرهنگی و اجتماعی و مدیران اجرایی را پیشنهاد داد و اشاره کرد: در جایی که مباحث نظری با مباحث عملی هم راستا شوند درصد موفقیت افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: باید در سند چشم انداز فرهنگی اولویت اول وظایف مدیریت شهری مورد توجه قرار بگیرد سپس در سطح بومی و محله ای برنامه ریزی کرد.

طلائی با ابراز تاسف از نبود استقرار برنامه استراتژیک برای اجرای برنامه ها ادامه داد: در این زمینه اجماع دست اندرکاران اجرایی یک ضرورت است تا شرایط اجرا فراهم شود.

در این نشست دکتر ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه کلانشهرهای ایران می توانند در مقوله فرهنگی بر کل کشور تاثیرگذار باشند، گفت: در صورتی که راهبردهای فرهنگی مشخص شود و برنامه ها در همین راستا پیاده سازی و اجرا شود این امر محقق خواهد شد.

وی بر توجه به مقوله فرهنگ شهروندی تاکید کرد و افزود: بسیاری از موضوعات در حوزه های اجرایی گفته می شود ولی به دلیل عدم فرهنگسازی در چارچوب مباحث اجرا با مشکل مواجه می شود.

در ادامه این جلسه معاونان اجتماعی کلانشهرهای مشهد، اصفهان، تبریز به طرح نقطه نظرات خود پرداختند. همچنین اسناد و تفاهم نامه هایی در زمینه موضوعات فرهنگی و گردشگری با امضای اعضاء رسید.

این کمیسیون تا فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت و در آن موضوعات فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.