عدم وجود تاخیر در نصب تجهیزات کنترلی و تاسیسات جانبی تونل توحید

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس سروناز ساربان در مورد این پروژه و کارهای صورت گرفته پیرامون تجهیزات داخلی آن گفت: وظیفه ما تعیین زمان شروع و پایان عملیات مربوط به نصب تاسیسات تونل بوده و برای این منظور در ابتدا نمایی کلی از پروژه و فعالیتهای صورت گرفته در آن ترسیم کردیم تا کار سر وقت انجام پذیرد.
وی افزود: برنامهریزیها براساس حجم عملیات و تعداد نفر روز کارگری که در بخشهای مربوطه مشغول کار هستند، صورت گرفته است. بعد از مرحله برنامهریزی، شکل اجرای تجهیزات مورد نیاز تونل طراحی شد که بر همان اساس کارها در حال پیگیری است اما برای نصب تاسیسات، کار جدی ما از دو ماه پیش با استقرار جتفنها در محلهای طراحی شده شروع شد و در ابتدا دو جتفن در تونل نصب شد.
ساربان ادامه داد: مسئلهای که بسیار حائز اهمیت است آماده بودن زمینه کار و زیرسازی اولیه محل نصب تاسیسات و تجهیزات است تا ترازهایی که احتیاج داریم، فراهم آید. بعد از این امر، جانمایی و سوراخ کاری سقف مدنظر قرار میگیرد تا نسبت به مجهز کردن تونل به ملزومات تاسیساتی و کنترلی اقدامات لازم صورت پذیرد.
به گفته وی در مورد پروژه تونل توحید نیز هر جایی که بستر کار فراهم بوده، عملیات نصب تجهیزات به سرعت انجام شده و از این حیث تاخیری در برنامههای ما صورت نگرفته است. ضمن اینکه طبق اطلاعات موجود با آماده شدن بستر کار در معدود قسمتهای باقی مانده تونل، سرعت پیشرفت نصب تاسیسات کنترلی و همچنین تجهیزات روشنایی و تهویه افزایش چشمگیری خواهد یافت و پیشبینی ما این است که در موعد مقرر، کل برنامهها در این بخش اجرایی خواهد شد.
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