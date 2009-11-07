مصوبه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابتنای علوم انسانی بر مبنای نظری جمهوری اسلامی و انسان‌شناسی اسلامی، اصلاح و ارتقاط آموزش و پژوهش در علوم انسانی در جهت انطباق با سیاستها و راهبردها و کارآمدسازی آن در شئون کشور و هماهنگ و هم ‌افزا شدن نهادهای مسئول و فعال در حوزه علوم انسانی از جمله اهداف تصویب این آیین نامه است.

در این آئین نامه تدوین و تصویب اولویتها، سیاستها و برنامه ‌های مناسب آموزشی و پژوهشی در 2 سطح آموزش عالی و آموزش و پرورش، نظارت راهبردی و مؤثر بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه علوم‌انسانی، اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهای علمی، تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش دانشجو، برنامه ‌ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه ‌پردازی در حوزه علوم انسانی، طراحی و ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه علوم انسانی، ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت مؤثر از پروژه‌های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنائی و نیز اندیشمندان و نهادهای فعال در جهت ارتقاء علوم انسانی و فراهم کردن سازوکارهای لازم برای فعالیت‌های علمی مشترک میان دانشگاه و حوزه در علوم انسانی از جمله وظایف و اختیارات شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی ذکر شده است.

بر اساس این مصوبه، ترکیب اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی شامل یکی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی (رئیس)، معاون ذیربط رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، معاون ذیربط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون ذیربط وزیر آموزش و پرورش، نماینده شورای عالی حوزه علمیه قم، معاون ذیربط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس یا نماینده ذیربط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رئیس یا نماینده ذیربط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نماینده ذیربط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، رئیس یا نماینده ذیربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انسانی به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید شورای عالی، دو نفر از صاحبنظران عضو انجمنهای علمی دانشگاهی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر از صاحبنظران عضو انجمنهای علمی حوزوی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر از رؤسای دانشکده‌های علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود.

مصوبات و تصمیمات این شورا با رعایت آئین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تأیید و تصویب نهایی توسط شورای عالی و مطابق با ماده 9 آئین‌نامه داخلی شورای عالی، لازم ‌الاجرا است و همه دستگاههای موضوع این مصوبه از قبیل وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، پژوهشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند.

بر این اساس ، این شورا هر 6 ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌های خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد و آئین‌ نامه داخلی و سایر مقررات مربوط به جلسات این شورا، توسط خود شورا به تصویب می‌رسد.

این مصوبه از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.