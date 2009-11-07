زیرکی ایران و رقابت فزاینده غربیها برای شراکت هسته ای با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البلاد بحرین در شماره امروز شنبه خود مقاله ای با عنوان "رقابت در خصوص غنی سازی اورانیوم ایران" به قلم مرتضی بدر درج نموده که نویسنده طی آن به مساله غنی سازی اورانیوم و مذاکرات کشورمان با گروه 1+5 پرداخته و از نحوه مدیریت این پرونده از سوی ایران تمجید به عمل آورده و گفتگوهای اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و1+5 را برای دیپلماسی ایران به عنوان یک موفقیت ارزیابی کرده که توانسته با صبر و حوصله و زیرکی و نفوذ در میان صفوف دشمنان، غرب را تسلیم اراده خود نماید.

در دنیای سیاست مساله دشمنی همیشگی معنا ندارد بلکه منافع دائمی حاکم است. کشورهای غربی بالاخره به اصرار و پافشاری ایرانیان در حق خود در غنی سازی اورانیوم و حق خود در برخورداری از برنامه هسته ای صلح آمیز، گردن نهادند. پس از آنکه در اساس با وجود هرگونه فعالیت علمی در عرصه اتمی ایران مخالفت می ورزیدند.

ماراتون مذاکرات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و از سوی دیگر مذاکرات این کشور با مجموعه کشورهای1+5 برای دیپلماسی ایران یک موفقیت به شمار می رود. ایرانیان با صبر، حوصله، بردباری و سیاست با غرب برخورد کردند و در نهایت با برخی شرایط تسلیم اراده ایران شدند.

دیپلماسی نرم با قدرت تمام در مذاکرات و گفتگوهای مربوط به پرونده هسته ای ایران خود را نشان می داد در حالی که در پشت پرده تحرکات و گفتگوهای آرام ادامه می یافت. آنچه را که قصد دارم بگویم این است که ایرانیان به خوبی و کاملا حرفه ای فن مذاکرات با غرب، سیاست مانور، اطاله وقت و غافلگیری را بکار بستند.

در حالی که مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای اتمی آنان در طی دو دهه جهت تحقق یافتن آرمانهای خود، متوقف نگردید. آنها برنامه های هسته ای خود را در کمال آرامش و بدور از هیاهوی رسانه ای ادامه دادند وموفق شدند محاصره اقتصادی وعلمی را بشکنند و به دستاوردهای علمی بزرگی نایل گشتند تا جایی که کشورهای غربی از پیشرفتهای علمی این کشور بویژه در عرصه اتمی مات ومبهوت گشتند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان غرب را نسبت به نیات نظامی برنامه های هسته ای ایران فریب می دهد.تا حدی که غربی ها از هیاهو و ناله و فریاد و فغان این رژیم بستوه آمده است. رژیمی که خود از زراد خانه هسته ای برخوردار است و همچنان از امضای پروتکل منع گسترش سلاح هسته ای امتناع می ورزد و از گشودن تاسیسات هسته ای خود بر روی بازرسان سازمان انرژی اتمی سازمان ملل خودداری می کند.

در مقابل ایران برخلاف این رژیم پروتکل را امضا نموده، به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات خود را می دهد و دوربین های نظارت و کنترل آن را نصب نموده است. تاکنون آژانس هیچگونه نقضی را از سوی این کشور علیه قانون بین المللی و یا کاربرد نظامی در برنامه های هسته ای ایران، ثابت ننموده است.

"محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها تاکید نموده است که نگرانی های غرب در خصوص نظامی بودن برنامه هسته ای ایران "سیاسی" است و "فنی" نیست.

به دنبال مذاکرات اخیر در وین دیگر چنین نگرانی هائی وجود ندارد و آنچه مورد توجه امروز غرب بویژه فرانسه و روسیه است تجارت غنی سازی اورانیوم و رقابت جهت کسب اعتماد ایرانیان جهت پذیرش انتقال اورانیوم غنی شده با درصد کم به یکی از این دوکشور و سپس ارجاع آن به ایران می باشد تا بتواند از آن در زمینه های مسالمت آمیز و در اهداف پزشکی بکار گیرد.

رقابت در خصوص اینکه کدام یک از این دوکشور برنده این معامله بزرگ خواهند شد، کاملا واضح است. رژیم اسرائیل نگران از احتمال دستیابی به توافقی پیرامون غنی سازی بخشی از اورانیوم ایران در خارج از این کشور جهت کاربرد آن در استفاده های غیر نظامی می باشند. و از سوی دیگر برخی از رهبران ایران از پیشنهاد غربی ها ابراز نگرانی می کنند.

این بحثها و مجادلات درست پس از ارائه پیشنویس توافقنامه ارائه اورانیوم غنی شده به ایران از سوی البرادعی در تاریخ 21 اکتبر مطرح گردید. این پیشنویس مشتمل بر درخواست کشورهای بزرگ از ایران مبنی بر ارسال 75 درصد از اورانیوم غنی شده خود به خارج تا قبل از پایان سال جاری میلادی جهت تبدیل آن به سوخت مرکز تحقیقاتی تهران جهت تولید رادیو داروهای هسته ای مورد استفاده در پزشکی هسته ای می باشد.

"محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران یک روز قبل از پاسخ خود به پیشنویس توافقنامه غنی سازی اظهار داشت: در گذشته از ما می خواستند "برنامه هسته ای" خود را متوقف کنیم ولی امروزه با مبادله سوخت و مشارکت در ساخت رآکتورها و مراکز هسته ای موافقت می کنند ، آنها از مرحله سیاست مقابله به همکاری روی آورده اند.

سخنان احمدی نژاد تاکیدی است بر آنچه اشاره شد و اینکه پرونده هسته ای ایران در درجه اول "اقتصادی" است و به اعتقاد من همچنانکه غرب رفته رفته به این مسئله گردن نهادند در پایان کار نیز با برخی از ضمانت ها به اراده ایرانیان تعظیم خواهند کرد.