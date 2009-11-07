مس در کرمان تحقیر شد / حضور 11 مجسمه در زمین بازی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پرویز مظلومی پس از شکست سنگین خانگی در کرمان در جمع خبرنگاران گفت: متاسفم که مس در زمین خانگی تحقیر شد، انگار 11 مجسمه درون زمین گذاشته بودیم.

وی تصریح کرد: تیم ما با گل اول شوکه شد و نتوانست از شوک بیرون بیاید در مورد مسائل فنی این بازی هم نمی توانم چیزی بگویم.

وی افزود: از همان روزهای ابتدای فصل دچار مشکل بودیم، بحث ما مشکل مالی نبود و از همان ابتدای فصل نگفته هایی در مس بود که روی آن سرپوش گذاشتیم.

مظلومی گفت: فقط می توانم بگویم تیم مس بدون دفاع بسته شد زیرا وقتی که هفته قبل مقابل تراکتورسازی به آن شکل بازی می کنیم و این هفته هم بازی بدی داریم مشخص می شود تیم عیب بزرگی دارد.

وی افزود: یک سری مشکلات از بیرون دور تیم مس کرمان را گرفته است و من نه می دانم و نه می خواهم بگویم که این مشکلات چیست.

مظلومی خاطرنشان کرد: وقتی مشکل مس حل خواهد شد که کار از کار گذشته است و من مطمئن هستم مس با این شکل، به جایی می رسد که حتی 200 تماشاچی نیز برای تشویق به ورزشگاه نمی آیند.

وی گفت: همه منتظر بروز فاجعه در مس بودند تا به بهانه کمک بیایند درحالیکه قبل از وقوع فاجعه باید جلوی مشکل را می گرفتیم و الان کمک کردن فایده ندارد.

وی افزود: اول فصل زمانی که تیم را می بستند عده ای به تیم خیانت کردند و اکنون نیز مشکلات را هرگونه بیان کنم به یک نفر از مجموعه بر می خورد اما در آینده در مورد این مسائل بیشتر حرف می زنم.

وی درخصوص ماندن در مس گفت: باید فکر کنم و ببینم ماندن در مس به صلاح است یا خیر.

مس کرمان عصر امروز 6 بر 2 مقابل استیل آذین در بازی خانگی نتیجه را واگذار کرد و از سوی تماشاچیان کرمانی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. به گونه ای که تماشاچیان این دیدار خواهان استعفای برهانی نژاد و مظلومی شدند.