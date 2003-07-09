راهبرد دولت بوش استحاله و براندازي جمهوري اسلامي با حمايت از مخالفان است



وي كه با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر گفتگو مي كرد، افزود: سه ديدگاه در حاكميت فعلي آمريكا درباره ايران وجود دارد ديدگاه نخست معتقد است جمهوري اسلامي ايران تهديدات بالقوه و بالفعل عليه منافع ملي آمريكا است و بايد براي براندازي آن تلاش كرد و در اين راه از قوه قهريه و حمله نظامي بهره برد.

زيباكلام خاطرنشان كرد: ديدگاه دوم معتقد است كه براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران با حمله نظامي غيرعلمي و پرهزينه و امكان ناپذير است.

به گفته وي، اين عده به مخالفان داخلي دل بسته اند يعني با تحريك افرادي كه مخالف نظام جمهوري اسلامي هستند، سعي در ايجاد بحران و آشوب و درنتيجه براندازي نظام جمهوري اسلامي هستند.

زيباكلام ادامه داد: اين عده راه حل نهايي را براندازي نظام مي دانند، اما معتقدند كه اين براندازي بايد از درون صورت گيرد يعني با حمايت از مخالفان نظام اين اقدام صورت گيرد و در اين راه عملا از مخالفان نظام چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور حمايت مي كنند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در مقابل اين دو ديدگاه، ديدگاه سومي نيز وجود دارد كه نگاه مثبت تري به جمهوري اسلامي ايران دارد، كه بيشتر شامل برخي از مقامات وزارت خارجه آمريكا مي شود. اين گروه معتقد است كه براندازي نظام جمهوري اسلامي به سادگي امكان پذير نيست چه توسط مخالفان و چه از طريق حمله نظامي.







زيبا كلام تاكيد كرد: اين گروه معتقدند بايد از طريق اصلاحات و تغيير و تحولاتي كه درنتيجه اصلاحات در ايران به وجود مي آيد سياستهاي جمهوري اسلامي ايران را تعديل كرد. گفته هاي پاول وزير امور خارجه اين كشور نيز در حقيقت مبين همان ديدگاه سوم است كه معتقد است نمي توان از اصلاحات قطع اميد كرد و بايد از طريق مذاكره و از طريق تفكرات غيربراندازي با نظام جمهوري اسلامي ايران به تعامل و گفتگو رسيد.

وي ايده حمايت از مخالفان نظام جمهوري اسلامي ايران را تنها مختص جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دانست و گفت: وي اين مساله را به صراحت اعلام كرده است و اين تفكر در هيئت حاكمه آمريكا نيز طرفداران زيادي ندارد.

وي با اشاره به اينكه نظر واحدي در دولت آمريكا درباره نحوه برخورد با ايران وجود ندارد، افزود: وقتي اغتشاشات اخير در تهران به تدريج فروكش كرد نقطه نظر سوم وزنه بيشتري پيدا كرد و اگر تلاطم ها ادامه پيدا مي كرد دو ديدگاه اول و دوم بار بيشتري پيدا مي كردند.

زيباكلام تصريح كرد: برخورد دولتمردان ما در مقابل آمريكا بايد بر اساس منافع ملي و مصالح عمومي شكل بگيرد و منافع ملي ما در اين است كه به سمت تنش زدايي پيش برويم.