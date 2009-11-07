مسیر خطرناک تحریم ایران مسائل را پیچیده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه در گفتگو با هفته نامه آلمانی اشپیگل خاطرنشان کرد برنامه هسته ای ایران می تواند در چارچوب فعالیت صلح آمیز ادامه یابد.

وی در عین حال گفت که این امر با توجه کامل ایران به قوانین بین المللی و شفاف سازی در مورد برنامه هسته ای اش امکان پذیر است. مدودف در ادامه سخنان خود افزود: اگر در زمینه تبادل اورانیوم ایران توافقی صورت گیرد، ما خوشحال می شویم که در این مسئله مشارکت داشته باشیم.

رئیس جمهور روسیه که قرار است روز دوشنبه عازم برلین شود تاکید کرد که عدم توافق و پیشرفت در این زمینه ممکن است موجب روی آوردن غرب به گزینه تحریم شود.

مدودف با این حال اذعان کرد: اگر چه تحریم ها موجب پیچیده تر شدن مسائل شده و موضوعات را وارد مسیر خطرناکی می کنند، با این حال کسی نمی تواند وجود چنین سناریویی را نادیده بگیرد.

مدودف در بخش دیگری از سخنان خود از ارسال سلاح و تجهیزات به ایران سخن گفته و افزود این تجهیزات تنها برای مقاصد دفاعی از سوی ایران به کار می رود.

رئیس جمهوری روسیه همچنین امروز در بیانیه ای یادآور شد: بهتر است تا از اعمال تحریم خودداری کنیم اما اگر هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود نمی توان از اعمال تحریم های جدید جلوگیری کرد.

گفتنی است این سخنان مدودف بر خلاف سخنان "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه است که چندی پیش گفته بود: اعمال تحریم های جدید علیه ایران امکان مذاکره با این کشور را از بین می برد.