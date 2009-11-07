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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

پایان رقابت شناگران با یک نقره و یک برنز/ رکوردهای ملی 24 بار جابجا شد

پایان رقابت شناگران با یک نقره و یک برنز/ رکوردهای ملی 24 بار جابجا شد

مسابقات شنای سومین دوره بازی های داخل سالن قهرمانی آسیا با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز و جابه جایی 24 رکورد ملی توسط شناگران کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در جریان این رقابت ها تیم 4 در 100 متر آزاد تیمی کشورمان با ترکیب محمد بیداریان ، امین نوشادی ، پاشا وحدتی و سعید آشتیانی موفق به کسب مدال نقره شد و تیم 4 در 50 متر مختلط ایران متشکل از سعید آشتیانی ، محمد علیرضایی ، گامر دیلانچیان و محمد بیداریان مدال برنز گرفت و برای نخستین بار شناگران کشورمان موفق به کسب مدال در یک رشته تیمی شدند.

همچنین در مسابقات شنای قهرمانی داخل سالن آسیا رکوردهای ملی استخر مسافت کوتاه ( 25 متر ) بیست و چهار بار توسط شش شناگر ملی پوش کشورمان سعید آشتیانی ، محمد بیداریان ، محمد علیرضایی ، امین نوشادی ، گامر دیلانچیان و پاشا وحدتی جا به جا شد.

بعد از ظهر امروز در فینال 3 ماده پایانی مسابقات شنا سعید آشتیانی با ثبت زمان 32/56 ثانیه به مقام ششم رسید. آشتیانی به این ترتیب موفق شد رکورد صبح امروز خود ( 98/56 ثانیه ) را به میزان 66 صدم ثانیه کاهش دهد.

در 100 متر آزاد محمد بیداریان با زمان 10/49 ثانیه به مقام پنجم رسید. بیداریان با ثبت این زمان موفق شد رکورد ملی این رشته را ( 40/49 ثانیه ) که در جریان همین رقابت ها ثبت کرده بود ، به میزان 30 صدم ثانیه کاهش دهد. امین نوشادی در همین ماده با زمان 94/49 ثانیه هفتم شد.

در ماده 4 در 100 مختلط تیمی، تیم ایران متشکل از سعید آشتیانی ، امین نوشادی ، محمد علیرضایی و محمد بیداریان با زمان 93/43/3 دقیقه ششم شد. در این ماده نیز تیم ملی 4 در 100 مختلط کشورمان موفق شد رکورد ملی کشور را ( 78/49/3 دقیقه ) به میزان 5 ثانیه و 85 صدم ثانیه کاهش دهد. همچنین در مسابقات این ماده سعید آشتیانی در 100 متر کرال پشت به عنوان شناگر استارتر ( رکورد ملی ثبت می شود ) موفق شد رکورد ملی این رشته را که صبح امروز ( 96/58 ثانیه ) به نام خود ثبت کرده بود ، به حد نصاب جدید 37/57 ثانیه کاهش دهد.

خاطر نشان می شود مسابقات شنای قهرمانی داخل سالن آسیا با شرکت 140 شناگر از 25 کشور در ویتنام برگزار می شود.

کد مطلب 978705

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