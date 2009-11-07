لقب بدترین خط دفاعی لیگ برای مسی ها/ تماشاگران خواهان برکناری کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بازی تیمهای مس کرمان و استیل آذین تهران از سری رقابتهای لیگ برتر فوتبال در هفته شانزدهم رقابتها در کرمان حواشی جالبی داشت.

در ابتدای این دیدار، گروه تلویزیونی که برای پوشش تصویری بازی به استادیوم آمده بودند برای پخش زنده بازی با ناظر فدراسیون درگیر شدند و تا دو دقیقه قبل از بازی ناظر فدراسیون به ماشین SNG شبکه استانی و نحوه کارشان اعتراض داشت که با وساطت مسئولان دوتیم مشکل برطرف شد.

اولین گل دیدار برای استیل آذین در دقیقه 9 توسط افشین چاووشی به ثمر رسید.

دقیقه 28 بازی با سانتر حسین کعبی از سمت چپ دروازه مس، غلامین صاحب موقعیت شد و گل دوم را برای تیمش به ثمر رساند.

دقیقه 34 بازی حدود 5 دقیقه بعد از گل دوم باز هم استیل آذین صاحب موقعیت شد و شاپورزاده در مصاف تک به تک با سامان صفا گل سوم را به دروازه مس وارد کرد.

دقیقه 35 بازی پرویز مظلومی اولین تعویض خود را با بیرون کشیدن مجتبی انصافی و جایگزینی فراز فاطمی انجام داد.

دقیقه 40 گل چهارم استیل آذین در مصاف تک به تک غلامین وارد دروازه سامان صفا شد.

پس از این گل تماشاچیان با صدای بلند پرویزخان مظلومی، پرویزخان مظلومی می گفتند و عده ای نیز وی را هو می کردند.

در دقیقه 45 بازی گل پنجم برای تیم تهرانی توسط میثم خسروی با استفاده از ضربه ارسالی شاپورزاده به قلعه مسی ها وارد شد.

در ابتدای نیمه دوم عباس محمدی به جای سامان صفا، سنگربانی مس را به عهده گرفته و اولین گل مس در این بازی در سکوت تماشاچیان توسط ادین هو به ثمر رسید.

در دقیقه 63 مصطفی سیفی جای خود را به روح الله بیگدلی داد تا آخرین تعویضی مس در این بازی باشد.

دقیقه 67 فراز فاطمی اوت دستی فرزاد حسینخانی را وارد دروازه استیل آذین کرد که داور اعلام آفساید کرد.

در دقیقه 70 بازی، استیلی دست به تعویض زد و عادل ایمانی را به جای چاووشی به بازی فرستاد.

دقیقه 80 بازی میثم خسروی با خطا بر روی زالتون کارت زرد از داور بازی دریافت کرد.

دقیقه 82 زالتون با خطا بر روی بازیکن حریف با کارت قرمز داور مواجه شد و پادرمیانی فرزاد حسینخانی نیز تنها یک کارت زرد برای وی به دنبال داشت.

نکته جالب این بازی این بود که هیچ کس متوجه زالتون اخراجی نبود و وی بعد از اخراج مستقیما روی نیمکت ذخیره های تیمش رفت و بطری آبش را برداشت و پس از گوشزد هم تیمی هایش سعی داشت با گذاشتن پیراهن روی سرش ناشناخته بماند که داور چهارم وی را پیدا کرد و به بیرون زمین هدایت کرد.

در دقیقه 85 بازی رضا نوروزی به جای شرفی مصدوم برای استیل آذین وارد زمین شد.

دقیقه 86 بازی پیروز قربانی موفق شد ضربه ارسالی ادین هو را وارد دروازه کند.

اما در نهایت در دقیقه 911 بازی این بازیکن تعویضی استیل آذین بود که به دروازه مس نزدیک شد و گل ششم را برای در هم کوبیدن تیم کرمانی به دروازه کوبید.

در این لحظه تماشاگران که از ابتدای بازی با نهایت بردباری بازی را دنبال کرده بودند با صدای بلند خواستار برکناری کادر فنی و مدیریت باشگاه مس شدند.

اغلب گلهای استیل آذین در این بازی روی جاماندن دفاع به ثمر رسید که نبود مدافع قوی در تیم مس را بیشتر نشان می داد.

آمار گلهای خورده مس در این بازی به 31 گل رسید که رتبه بدترین خط دفاعی لیگ را به مسی ها لقب داد.

پرویز مظلومی که تمام بازیهای مس را تا دقایق پایانی کنار زمین می ایستاد پس از گل پنجم مس روی نیمکت نشست و سکان هدایت تیم را در کنار زمین به مهدی محمدی سپرد.

گزارشگر بازی که دل پری از ناظر فدراسیون داشت حدود پنج دقیقه در میانه بازی را به انتقاد از نحوه چیدن بازیها توسط فدراسیون پرداخت.

پایان بازی تماشاگران با فریادهای خود خواستار پاسخگویی مسئولین باشگاه شدند.

بازی استیل آذین و مس کرمان با نتیجه 6 بر 2 به نفع استیل آذین به پایان رسید.