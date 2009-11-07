فضای نقد در رسانه ملی فراهم شود/ ضرورت همدلی سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی روز شنبه در دیدار جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در غرب کشور با اشاره به اینکه هر یک از نمایندگان ادواری حداقل یک دوره در بخش قانونگذاری کشور حضور داشته اند و از دلسوزان نظام هستند، استفاده از تجربیات ارزشمند آنان در بخش های اجرایی و مشاوره ای کشور را ضروری دانست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان دوره های مختلف مردم غرب کشور در مجلس شورای اسلامی را دلسوزانه و از موضع اطلاع و ارتباط با اقشار مختلف مردم خواند و گفت: ما باید گفتگو را در داخل کشور برای تفاهم در عرصه های بین المللی دنبال کنیم، فضای سیاسی و اجتماعی را آگاهانه بسوی همدلی و همکاری سازنده هدایت نماییم و از اقدامات کینه زا و تفرقه آمیز نجات دهیم.

وی خواستار آن شد که مطبوعات بویژه رسانه ملی به عنوان رکن چهارم دموکراسی امکان نقد مسائل را در فضای رسانه ای کشور فراهم کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی محور اصلی نظام در دوران مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را جلب اعتماد مردم دانست و ضرورت ایجاد وحدت، از طریق پیگیری مطالبات از طریق قانون و پرهیز از مسائل افراطی و احترام به موازین اسلامی را مورد تاکید قرار داد.

در ابتدای این دیدار هر یک از نمایندگان ادوار استانهای لرستان، ایلام، کردستان، همدان و کرمانشاه مسائل و مشکلات مطروحه و مطالبات مردم حوزه خود را به اطلاع رسانده و از آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده دوران دفاع مقدس و همچنین فردی که در دوران مسئولیت اجرایی توجه خاصی به توسعه و بازسای این مناطق که از ناحیه جنگ نیز آسیب های فراوانی دیده بودند داشت ، تقاضای کاهش نگرانی مردم از مسائل اجتماعی و اقتصادی بوجود آمده در منطقه را داشتند.