به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در دیدار سفیر برزیل در تهران در خصوص گسترش روابط اقتصادی مشترک به خصوص در عرصه تعاون گفتگو کرد.

وزیر تعاون در این دیدار به سفر سال گذشته خود به برزیل و شناسایی زمینه های همکاری اشاره کرد و گفت: به رغم دوستی و نزدیکی دو کشور بنا بر گزارش های اقتصادی، حجم مبادلات تجاری دو کشور چندان قابل توجه نیست و برای رونق بخشیدن به همکاری ها باید بسترهای اجتماعی لازم مهیا شود.

عباسی ابراز امیدواری کرد: زمینه تشکیل تعاونی های مشترک، مشتمل بر سندیکاهای تعاونی دو کشور به ویژه از طریق اتاق تعاون به عنوان سامان دهنده تشکلهای تعاونی در ایران فراهم شود.

وی ضمن اشاره به فعالیتهای بخش تعاون برای پیوند تشکلهای مردمی در قالب تشکلهای اقتصادی اظهار امیدواری کرد: تعاونی ها در ایران می توانند شرکای خوبی برای تشکلهای بازرگانی برزیل باشند.

وزیر تعاون با بیان اینکه تعداد 150هزار تشکل تعاونی در ایران وجود دارد، خاطر نشان ساخت: این تشکلها که حدود یک سوم جمعیت را تشکیل می دهند، پتانسیلی قدرتمند در پیوند اقتصادی اجتماعی بین ملتها محسوب می شوند.

عباسی همچنین از مسئولان سندیکاهای تعاون در برزیل برای سفر به ایران و ایجاد پیوندهای تعاونی دعوت کرد. سفیر برزیل این دعوت و پیشنهاد را به دلیل وجود مخاطبان بسیار در برزیل مناسب توصیف کرد و قول داد دیدگاه وزارت تعاون را به مقامات کشورش منعکس نماید.

همچنین در این دیدارآنتونیولوئیس اسپینولا سالگادو با ابراز علاقمندی نسبت به گسترش روابط دو کشور، اظهار داشت: تمایل برزیل ایجاد توازن بین دو کشور است و در این زمینه به خوبی از اهمیت تعاونی ها در فعالیت اقتصادی آگاهی دارد.

سفیر برزیل با اشاره به سفر ماه مارس وزیر امور خارجه ایران به برزیل، دیدار احمدی نژاد و رئیس جمهور برزیل در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و سفر لولا رئیس جمهور برزیل به ایران درآغاز سال آینده میلادی اشاره کرد و گفت: در دیدار وزیر خارجه ایران از برزیل گروه های کاری در حوزه انرژی، کشاورزی، امور بانکی، سرمایه گذاری، بازرگانی و صنعت تشکیل شد که به معنای آغاز دوره بلوغ روابط دو کشور است در حالی که یک سال گذشته چنین چشم اندازی متصور نبود.

وی همچنین از سفر دو هیأت از بخش صنعت و خارجه برزیل به تهران برای انجام مقدمات سفر وزیر تجارت برزیل به ایران خبر داد و افزود: یکی از موانع بر سر راه توسعه همکاریها مشکل اعتبارنامه یا تأمین مالی صادرات است.

اسپینولا سالگادوادامه داد: برزیل در حال بررسی و مطالعه برای حل این معضل از طریق ایجاد یک خط اعتباری برای ایران و یافتن مکانیسمی برای رشد فزاینده روابط تجاری دو کشور است. تجارت برزیل بسیار پیشرفته است و در کنار بخش کشاورزی مدرن، برزیل یک قدرت صنعتی نیز به شمار می رود و می تواند تولیدات کیفی با قیمت های رقابتی عرضه کند.

وی در پاپان ابراز امیدواری کرد، دیدار رؤسای جمهور دو کشور انگیزه و تحرک لازم را برای گسترش روابط ایجاد کند.