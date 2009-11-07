رقابتهای بخش کتبی پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بخش کتبی المپیاد شامل رقابتهای کتبی قرآنی و حدیثی است که روزهای 13 و 16 آبان ‌ماه به صورت همزمان از ساعت 14 در تمامی مدارس و مراکز علمی تحت پوشش جامعه المصطفی با حضور بیش از دو هزار و 500 طلبه برگزار شد.



حسین اسدی ادامه داد: رقابتهای بخش کتبی حدیثی، 13 آبان ماه در رشته‌های حفظ و ترجمه نهج‌البلاغه از حکمت یک تا 70، حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه از ترجمه دعای اول تا پانزدهم و حفظ دعای دوازدهم ویژه طلاب و استادان و حفظ و ترجمه حدیث از اصول کافی و کتاب العشره با حضور بیش از یکهزار و 300 طلبه غیرایرانی، خانواده های آنان و استادان جامعة المصطفی العالمیه برگزار شد.



اسدی عنوان کرد: همچنین رقابتهای بخش قرآنی با حضور بیش از یکهزار و 200 نفر در رشته‌های حفظ و مفاهیم جزء 29، تفسیر عمومی شامل کتاب تفسیر سوره مبارکه اسراء حجت‌الاسلام قرائتی ویژه طلاب و خانواده‌ها، تفسیر تخصصی شامل سوره اسراء براساس تفسیر المیزان، تفسیر موضوعی قرآن کریم براساس کتاب اخلاق در قرآن محمد امینی ویژه طلاب و استادان، حفظ و ترجمه جزء 30 براساس ترجمه آیت‌لله مکارم‌شیرازی ویژه خانواده‌ها، حفظ سه جزء شامل حفظ اجزای یک، دو و سه قرآن کریم، حفظ موضوعی براساس جزوه ستاد برگزاری المپیاد ویژه طلاب و استادان برگزار شد.



وی افزود: بخش کتبی المپیاد به صورت یک مرحله‌ای انجام گرفت و نفرات برتر آن به همراه نفرات برتر دیگر بخش ها، 12 آذرماه در مراسم اختتامیه پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث تقدیر می‌شوند.



پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، از 28 مهرماه تا 12 آذرماه در دو مرحله مقدماتی و نهایی با حضور بیش از دو هزار و 500 طلبه غیرایرانی در 24 رشته و سه بخش کتبی، شفاهی و آثار در حال برگزاری است.