  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۲۲

حمید استیلی:

هیئت مدیره در خصوص انتقال کریمی نظر می دهد

هیئت مدیره در خصوص انتقال کریمی نظر می دهد

کرمان - خبرگزرای مهر: سرمربی استیل آذین در خصوص احتمال انتقال علی کریمی به پرسپولیس گفت: وضعیت کریمی را به هیئت مدیره باشگاه واگذار کرده ام.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرمربی تیم استیل آذین عصر شنبه پس از پیروزی پرگل تیمش در برابر مس کرمان در خصوص احتمال انتقال کریمی به پرسپولیس گفت: نظر خود را در این خصوص به هیئت مدیره منتقل کرده ام و تشخیص نهایی با مسئولان باشگاه است.

استیلی تصریح کرد: تیم استیل آذین بازی فوق العاده و روز خیلی خوبی داشت، برعکس تیم مس که روز فوق العاده بدی داشت.

وی افزود: باید به تیم مس به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا کمک کنیم.

سرمربی استیل آذین درباره تماشاگران کرمانی گفت: تماشاچی های کرمان بسیار خوب هستند آنها حتی یک بار هم به ما توهین نکردند.

کد مطلب 978713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها