هیئت مدیره در خصوص انتقال کریمی نظر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرمربی تیم استیل آذین عصر شنبه پس از پیروزی پرگل تیمش در برابر مس کرمان در خصوص احتمال انتقال کریمی به پرسپولیس گفت: نظر خود را در این خصوص به هیئت مدیره منتقل کرده ام و تشخیص نهایی با مسئولان باشگاه است.

استیلی تصریح کرد: تیم استیل آذین بازی فوق العاده و روز خیلی خوبی داشت، برعکس تیم مس که روز فوق العاده بدی داشت.

وی افزود: باید به تیم مس به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا کمک کنیم.

سرمربی استیل آذین درباره تماشاگران کرمانی گفت: تماشاچی های کرمان بسیار خوب هستند آنها حتی یک بار هم به ما توهین نکردند.