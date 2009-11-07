غرب خواستار عملگرایی بیشتر دولت افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه طی اظهاراتی "اشغال افغانستان" و "جنگ با طالبان" را دو موضوع و مشکل مجزا برای نیروهای بین المللی در این کشور دانست.

وی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز خاطرنشان کرد که جنگ افغانستان "جنگ پشتون" است و از این رو ناتو نباید منتظر دستیابی به یک پیروزی نظامی در این جنگ باشد، اما می تواند کنترل خود بر مناطق مهم و پرجمعیت را گسترش دهد.

کوشنر با بیان اینکه غرب با وجود تخلفهای گسترده در انتخابات افغانستان جانب کرزای را گرفت از دولت جدید این کشور خواست که سیاستهای عملگرایانه بیشتری در این دوره به اجرا بگذارد.

در همین حال شورای امنیت سازمان ملل خواستار روبرو شدن دولت جدید افغانستان با مشکلات و چالشهای این کشور بویژه در حوزه امنیتی شد. این شورا طبق بیانیه ای که در این زمینه منتشر کرد از کرزای خواست بیش از دوره پیشین به اقدامات عملی در این زمینه بپردازد.

"توماس میر-هارتینگ" نماینده استرالیا در سازمان ملل که کشورش در ماه جاری ریاست شورای امنیت را بعهده دارد، این مطلب را پس از دیدار اعضای این شورا با "بان کی مون" در پشت درهای بسته اعلام کرد.

دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه هفته گذشته برای بررسی اوضاع افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری به این کشور سفر کرده بود. وی در این سفر با "حامد کرزای" و "عبدالله عبدالله" دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است هفته گذشته کمیسیون انتخابات افغانستان با لغو برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، "حامد کرزای" را بعنوان رئیس جمهور جدید این کشور معرفی کرد. این تصمیم پس از انصراف عبدالله از شرکت در این دور از انتخابات اعلام شد.