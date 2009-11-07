به گزارش خبرنگار مهر، ارنی برندتس که پس از پیروزی 3 بر 2 عصر شنبه تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم که طی آن هم استقلال و هم راه آهن به دنبال کسب سه امتیاز بودند که در نهایت ما بهاین مهم رسیدیم.

وی افزود: پس از پایان نیمه اول به بازیکنانم گفتم مطمئن باشید اگر همین روند را ادامه دهید پیروز میدان خواهید شد و شما دیدید که بچه های ما توانستند نتیجه این دیدار را به نفع خود رقم بزنند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه می دانست دیدار سختی برابر استقلال پیش رو خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ما برابر سایر تیم های لیگ برتری نیز موقعیت برد و پیروزی داشتیم با این حال برخی بدشانسی ها مانع از رقم خوردن موفقیت شد. اما در این دیدار به بازیکنانم گفتم از نام استقلال نترسند و برای پیروزی تلاش کنند.

برندتس ادامه داد: من از انصاری فرد تشکر می کنم چرا که در این مدت او حمایت خود را از ما دریغ نکرد و از وی کمال تشکر را دارم.

سرمربی تیم راه آهن در خصوص بازی میلاد زنید پور و اینکه وی در بازی با سپاهان یک نیمه به کار گرفته شد گفت: این مسئله به خودمان مربوط می شود و قرار نیست هر آنچه که در باشگاه اتفاق می افتاد شما خبرنگاران از آن باخبر باشید. من فقط می توانم به شما بگویم که وی در دیدار مقابل سپاهان اندکی مصدومیت داشت و کمی خسته بود و به همین دلیل در آن دیدار فقط 45 دقیقه بازی کرد.

وی در پایان از بازیکنان خود تشکر و عنوان کرد که ما تمام توان خود را بکار خواهیم گرفت تا در نیم فصل دوم امتیازات لازم را کسب کنیم.