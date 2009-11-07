به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که عصر شنبه و پس از شکست 3 بر 2 تیمش برابر راه آهن در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: بازی بسیاری خوبی بود و هر دو تیم نمایش قابل قبولی داشتند.

وی با انتقاد از عملکرد خط دفاعی استقلال گفت: از خط دفاعی اصلا راضی نیستم. بازیکنان خط دفاعی آنچه را که من از آنها خواستم اجرا نکردند. من احساس می کنم که شش بازیکنی که به تیم ملی دعوت شدند متاسفانه با غرور بازی کردند و این غرور آفت تیم ما شد. کاش دست اندرکاران تیم ملی اسامی بازیکنان دعوت شده به این تیم را بعد از این مسابقه اعلام می کردند.

سرمربی تیم استقلال تهران ادامه داد: بنده قصد توجیه کردن ندارم اما متاسفانه ما از هفته ششم به بعد مصدوم و محروم زیاد داشتیم و متاسفانه در هر بازی 16 یا 17 بازیکن داشتیم که رفته رفته کمتر هم می شدند. ما در خط هافبک نیز دو سه مهره غایب داشتیم که با حضور آنها می توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم.

مرفاوی افزود: امیدوارم در دور برگشت تمامی بازیکنان خود را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم نتایج مطلوبی کسب کنیم.

سرمربی تیم استقلال تهران پیرامون سئوالی در خصوص اعتراض هواداران نسبت به او و تشویق امیرقلعه نویی سرمربی سابق استقلال گفت: من اعتقاد دارم که این کار از ریشه اشتباه است و کار درستی نیست. در تمام دنیا این کار منسوخ است. من معتقدم که این کار حرکتی بسیار بد در فوتبال ماست که متاسفانه مختص من مرفاوی نیست بلکه از من بزرگتر هم دچار این معضل شده اند.

وی گفت: این حرکت ها به فوتبال ما ضربه بدی خواهد زد. متاسفانه در این چند وقت بازیها به صورت فشرده انجام شد و همین مسئله باعث شد تا کیفیت بازیها پائین آمده و مصدوم های زیادی گریبان تیم را بگیرند.

سرمربی تیم استقلال تهر ان تصریح کرد: با توجه به فرصتی که برای ریکاوری داریم قطعا خود را آماده خواهیم کرد تا در دور برگشت به آنچه که می خواهیم برسیم. ما چند روزی را تعطیل کرده ایم و بعد از آن تمرینات خود را از سر خواهیم گرفت و با قدرت تمام کارمان را شروع می کنیم.

مرفاوی از هواداران عذرخواهی کرد و گفت: من به تماشاگران حق می دهم که معترض باشند. آنها تیم خود را دوست دارند. در سرما و گرما کنار تیم هستند و از ما انتظار دارند که دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم. به آنها می گویم که در دور برگشت تمام تلاش خود را بکار می گیریم که بازیهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و آنها را با خوشحالی به منازلشان بفرستیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد استفاده از حنیف عمران زاده در خط حمله نیز گفت: هر چند حنیف یک مدافع است اما می خواستیم از فیزیک او برای رسیدن به گل استفاده کنیم.

وی تماشاگرانی که امیرقلعه نویی را تشویق می کردند " معدود " عنوان کرد و گفت: هوادار واقعی استقلال که به ورزشگاه می آید می بیند که بازیکنان تیمش با تمام وجود تلاش می کنند و اگر توپ به گل وارد نمی شود از روی بدشانسی است.

مرفاوی شکست برابر راه آهن را از اتفاقات فوتبال خواند و خاطرنشان کرد: در حالی که ما موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم به گل برسیم. این هم از اتفاقات فوتبال است که نمی شود با آنها مبارزه کرد.