شعار استقلالی ها علیه مایلی کهن و مرفاوی!/ تشویق امیرقلعه نویی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، برخی تماشاگران استقلال در پاسخ به صحبت هایی که محمد مایلی کهن علیه امیرقلعه نویی(سرمربی پیشین استقلال) مطرح کرده بود، علیه وی شعار دادند. حاشیه های این دیدار که با نتیجه 3 بر 2 بسود راه آهن به پایان رسید را در زیر می خوانید:

* طرفداران تیم فوتبال استقلال در حرکتی عجیب به تشویق علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پرداختند.

* در غیاب امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل استقلال که در سفر حج به سر می برد، نفریه ، جانوآریو ، فرزاد مجیدی از استقلالی ها و دستیاران افشین قطبی در تیم ملی و رضا نورمحمدی بازیکن محروم راه آهن در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* نزدیک به 500 هوادار تیم فوتبال راه آهن شهرری با حضور در ورزشگاه آزادی به تشویق زردپوشان پرداختند.

* اعضای کادر فنی استقلال و نیمکت نشینان این تیم در طول این دیدار بارها به قضاوت محسن قهرمانی و دو کمکش اعتراض کردند که این اعتراضات باعث شد قهرمانی به آنها خصوصا صمد مرفاوی تذکر بدهد.

* جانوآریو هافبک میانی استقلال که در این دیدار سه اخطاره بود و در جایگاه حضور داشت، مورد تشویق هواداران تیمش قرار گرفت.

* در پایان این دیدار هواداران استقلال دقایقی علیه صمد مرفاوی شعار دادند اما با وساطت لیدرها این شعارها برای دقایقی قطع شد.

* هواداران استقلال در پایان این دیدار دو دسته شدند، عده ای به تشویق امیرقلعه نویی پرداختند و عده ای از مرفاوی حمایت کردند.

* صمد مرفاوی که در دقایق پایانی مورد اهانت تماشاگران استقلال قرار گرفته بود، دقایقی روی نیمکت نشست و به رختکن نرفت.

* حنیف عمران زاده مدافع تیم فوتبال استقلال که پس از پایان دوران محرومیتش در هفته های اخیر برای این تیم به میدان آمده است، در این دیدار نیز در دقایق پایانی به بازی گرفته شد و در خط حمله انجام وظیفه کرد!

