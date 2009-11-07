به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌ پور عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری هفته پژوهش استان قم در تالار شهید زین‌الدین استانداری اظهار داشت: تقویت فرهنگ پژوهش و تحقیق در جامعه منجر به کیفیت بخشی و ارتقاء امور خواهد شد.



استاندار قم با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار مبتنی بر پژوهش است، افزود: در سالهای اخیر توجه و اهتمام ویژه ‌ای به امر مهم و زیربنایی پژوهش شده است اما تا رسیدن به نقطه ایده آل و مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.



وی با تأکید بر ضرورت اعمال مدیریت و جهت دهی به مطالعات پژوهشی گفت: توانمندی ‌ها و استعدادهای زیادی در عرصه‌های مختلف پژوهشی کشور وجود دارد که نیاز است توسط مرکزی، این ظرفیتها بر اساس نیازهای جامعه هدایت و جهت دهی شود.



استاندار قم افزود: پژوهش و تحقیق باید کاربردی و در خدمت نیازهای جامعه باشد تا بتواند گره ‌ای از مشکلات کشور را بگشاید.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به جایگاه پژوهش در استان قم بیان کرد: قم به عنوان خاستگاه پژوهش و کانون و مرکز تولید بسیاری از علوم انسانی و حوزوی از منزلت و اعتبار خاصی برخوردار است.



وی با اشاره به نامگذاری 21 تا 27 آذر به عنوان هفته پژوهش و تحقیق در کشور، این هفته را فرصت بسیار مناسبی برای توجه نگاه‌ها به بحث پژوهش دانست و ابراز امیداوری کرد که برنامه‌ها و اقدامات این هفته مقدمه خوبی برای توجه جدی به امر پژوهش و تحقیق در طول یکسال باشد.



وی بیان داشت: باید برنامه‌های هفته پژوهش به صورت ویژه و با عمق و گستردگی بیشتری در قم برگزار شد.



در این جلسه در خصوص فعالیت ستاد برگزاری هفته پژوهش‌، نحوه مشارکت اعضای ستاد‌، عناوین کمیته‌ها و مسئولیت اعضا بحث و تبادل نظر شد.



تصویب پنج کمیته تحت عنوان کمیته‌های برگزاری همایش، شناسایی و تقدیر، دربهای باز (اردوها و بازدیدهای علمی)، فرهنگسازی و تبلیغات و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از جمله مصوبات این جلسه بود.