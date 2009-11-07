به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری هفته پژوهش استان قم در تالار شهید زینالدین استانداری اظهار داشت: تقویت فرهنگ پژوهش و تحقیق در جامعه منجر به کیفیت بخشی و ارتقاء امور خواهد شد.
استاندار قم با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار مبتنی بر پژوهش است، افزود: در سالهای اخیر توجه و اهتمام ویژه ای به امر مهم و زیربنایی پژوهش شده است اما تا رسیدن به نقطه ایده آل و مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اعمال مدیریت و جهت دهی به مطالعات پژوهشی گفت: توانمندی ها و استعدادهای زیادی در عرصههای مختلف پژوهشی کشور وجود دارد که نیاز است توسط مرکزی، این ظرفیتها بر اساس نیازهای جامعه هدایت و جهت دهی شود.
استاندار قم افزود: پژوهش و تحقیق باید کاربردی و در خدمت نیازهای جامعه باشد تا بتواند گره ای از مشکلات کشور را بگشاید.
حجتالاسلام موسیپور با اشاره به جایگاه پژوهش در استان قم بیان کرد: قم به عنوان خاستگاه پژوهش و کانون و مرکز تولید بسیاری از علوم انسانی و حوزوی از منزلت و اعتبار خاصی برخوردار است.
وی با اشاره به نامگذاری 21 تا 27 آذر به عنوان هفته پژوهش و تحقیق در کشور، این هفته را فرصت بسیار مناسبی برای توجه نگاهها به بحث پژوهش دانست و ابراز امیداوری کرد که برنامهها و اقدامات این هفته مقدمه خوبی برای توجه جدی به امر پژوهش و تحقیق در طول یکسال باشد.
وی بیان داشت: باید برنامههای هفته پژوهش به صورت ویژه و با عمق و گستردگی بیشتری در قم برگزار شد.
در این جلسه در خصوص فعالیت ستاد برگزاری هفته پژوهش، نحوه مشارکت اعضای ستاد، عناوین کمیتهها و مسئولیت اعضا بحث و تبادل نظر شد.
تصویب پنج کمیته تحت عنوان کمیتههای برگزاری همایش، شناسایی و تقدیر، دربهای باز (اردوها و بازدیدهای علمی)، فرهنگسازی و تبلیغات و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از جمله مصوبات این جلسه بود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در جامعه را امری ضروری دانست و بر ضرورت تلاش رسانههای ارتباط جمعی و دستگاههای فرهنگی در جهت نهادینه شدن این فرهنگ تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری هفته پژوهش استان قم در تالار شهید زینالدین استانداری اظهار داشت: تقویت فرهنگ پژوهش و تحقیق در جامعه منجر به کیفیت بخشی و ارتقاء امور خواهد شد.
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