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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

والیبال نشسته جوانان جهان-مشهد

تیم جوانان ایران برای سومین بار قهرمان جهان شد

تیم جوانان ایران برای سومین بار قهرمان جهان شد

تیم والیبال نشسته جوانان ایران با شکست روسیه به عنوان قهرمانی سومین دوره رقابت های قهرمانی جهان دست پیدا کرد تا برای سومین بار متوالی قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته جوانان ایران امروز شنبه در سالن شهید بهشتی مشهد با حساب 3 بر صفر و با نتایج 25-22، 25-15 و 25 - 14 مقابل روسیه به برتری رسید و قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

تیم کشورمان پیش از این موفق به شکست قزاقستان، کرواسی، برزیل و آلمان شده بود. ایران در این دوره از رقابت ها حتی یک گیم به حریفان واگذار نکرد.

تیم ایران پیش از این دو بار در سال های 2005 (اسلوونی) و 2007 (برزیل) به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرده است.

سومین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان با حضور هشت تیم ایران، قزاقستان، کرواسی ، برزیل، آلمان، اوکراین، روسیه و عراق از 13 آبان ماه در مشهد آغاز و امروز به پایان رسید.

حسن محمدی، مربی تیم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این قهرمانی گفت: ما از پیش می دانستیم با تیم روسیه در فینال این رقابت ها رو به رو می شویم و برای همین تمام تمرکز خود را بر روی بازی با این تیم معطوف کرده بودیم. مربیان ایران تمامی بازی های روسیه را آنالیز کردند و در نهایت عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به دست آوردیم.

در دیدار رده بندی نیز تیم جوانان آلمان با نتیجه 3 بر یک قزاقستان را شکست داد و به عنوان سوم دست پیدا کرد.

کد مطلب 978730

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