تیم جوانان ایران برای سومین بار قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته جوانان ایران امروز شنبه در سالن شهید بهشتی مشهد با حساب 3 بر صفر و با نتایج 25-22، 25-15 و 25 - 14 مقابل روسیه به برتری رسید و قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

تیم کشورمان پیش از این موفق به شکست قزاقستان، کرواسی، برزیل و آلمان شده بود. ایران در این دوره از رقابت ها حتی یک گیم به حریفان واگذار نکرد.

تیم ایران پیش از این دو بار در سال های 2005 (اسلوونی) و 2007 (برزیل) به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرده است.

سومین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جوانان جهان با حضور هشت تیم ایران، قزاقستان، کرواسی ، برزیل، آلمان، اوکراین، روسیه و عراق از 13 آبان ماه در مشهد آغاز و امروز به پایان رسید.

حسن محمدی، مربی تیم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این قهرمانی گفت: ما از پیش می دانستیم با تیم روسیه در فینال این رقابت ها رو به رو می شویم و برای همین تمام تمرکز خود را بر روی بازی با این تیم معطوف کرده بودیم. مربیان ایران تمامی بازی های روسیه را آنالیز کردند و در نهایت عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به دست آوردیم.

در دیدار رده بندی نیز تیم جوانان آلمان با نتیجه 3 بر یک قزاقستان را شکست داد و به عنوان سوم دست پیدا کرد.