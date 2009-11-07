حجم مبادلات خراسان رضوی و ترکمنستان به یک میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی عصر شنبه پس از بازگشت از نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ضمن مساعد خواندن شرایط برای توسعه مناسبات اقتصادی میان خراسان رضوی و ترکمنستان یکی از اهداف سفر خود به عشق آباد را هموارتر کردن مسیر صادرات کالاهای تولید شده در استان به ترکمنستان عنوان کرد.

وی که به منظور افتتاح چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران به عشق آباد سفر کرده بود، گفت: نخستین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان توسط رئیس جمهوری کشورمان افتتاح شد و با توجه به اینکه اراده رهبران دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی جدی است، مقرر شد برگزاری سالانه این نمایشگاه استمرار پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اختصاص بیش از 60 درصد غرفه های چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد به محصولات و تولیدکنندگان این استان، افزود: محصولات استانهای دیگر کشورمان از جمله تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری نیز در این نمایشگاه به چشم می خورد.

صلاحی به دیدار خود با تجار و بازرگانان ایرانی در ترکمنستان و مسئولان غرفه های ایران در ترکمنستان اشاره کرد و گفت: در این دیدارها نتایج خوبی برای رفع مسائل پیش روی توسعه صادرات میان خراسان رضوی و ترکمنستان حاصل شد.

وی استقبال مسئولان و مردم ترکمنستان از کالاهای ایرانی به ویژه محصولات خراسان رضوی را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: در مدت برگزاری چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمام وزرای ترکمنستان از محصولات و کالاهای ایرانی بازدید کردند.

استاندار خراسان رضوی یکی از اهداف شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد را معرفی محصولات خراسان رضوی در کشورهای دیگر دانست و افزود: در همین راستا جدول نمایشگاهی طراحی شده و در آینده نزدیک محصولات خراسان رضوی در قالب نمایشگاهی در نجف و عمان در معرض دید عموم قرار می گیرد.

صلاحی همچنین از افتتاح تونل مرز باجگیران و رفع برخی محدودیتهای تردد کامیونهای میان خراسان رضوی و ترکمنستان به ویژه در فصل سرما تا پایان سال جاری خبر داد و تاکید کرد: برای توسعه صادرات علاوه بر فراهم آوردن زیرساختها تامین سرمایه در گردش برای تجار از اهمیت بالایی برخوردار است.