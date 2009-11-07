تظاهرات گسترده در اعتراض به موج جدید بیکاری در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خیابانهای پایتخت کره جنوبی امروز (شنبه) شاهد حضور بیش از 150 هزار کارگر در اعتراض به سیاستهای جدید دولت در بخش کار بود.

این افراد که از اعضای دهها اتحادیه کارگری این کشور بودند با تظاهرات درسئول از دولت خواستند برنامه های خود برای تغییر قوانین کار را متوقف کند. طبق قوانین جدید کره که از سال آینده میلادی در این کشور به اجرا در می آید اختیارات بیشتری به کارفرمایان برای کاهش دستمزدها و اخراج کارکنانشان داده می شود.

این امر که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موجب ناامنی بازار کار می شود، موجب مخالفتهای شدید اتحادیه های کارگری و دعوت آنان از اعضای خود برای برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی در سئول شده است.

در عین حال اتحادیه های کارگری دولت را به تلاش برای کاستن از نفوذ و قدرت این اتحادیه ها در بین کارگران متهم می کنند. "کانگ چونگ هو" از رهبران اتحادیه کارگری موسوم به "FKTU" با بیان این مطلب می گوید: ما تلاش خواهیم کرد به هر وسیله ای دولت را از اجرای این سیاستها منصرف کنیم.

وی تهدید می کند در صورتی که دولت کره جنوبی حاضر به پذیرفتن شرایط اتحادیه های کارگری نباشد، این اتحادیه ها اعلام اعتصاب عمومی خواهند کرد.

این در حالی است که مقامهای دولتی کره از هرگونه واکنشی در پاسخ به این اقدام کارگران خودداری کرده اند. در همین حال رسانه های دولتی کره شمار معترضین را بسیار کمتر از میزان ادعا شده از سوی برخی رسانه ها دانسته و حداکثر شمار آنان را تا 60 هزار نفر دانسته اند.