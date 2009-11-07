به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور روز شنبه در دیدار سفیر جدید دانمارک کشته شدن انسان‌ها در مقاطع مختلف از جمله در جنگ‌های جهانی، عراق و افغانستان را حاصل سیاست های خشونت بار و جنگ‌افروزی استکبار دانست و تصریح کرد: تلاش برای برقراری روابط عادلانه، احترام به ارزش ها و حقوق ملت‌ها و همکاری در زمینه ایجاد صلح و دوستی در جهان ضروری است.



رحیمی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد افرادی معدود با توهین به مقدسات ملت‌ها از جمله مسلمانان زمینه تیره شدن روابط کشورها از جمله ایران و دانمارک را فراهم کنند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با دانمارک در عرصه‌های گوناگون از جمله اقتصادی و بازرگانی آمادگی دارد.



معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجرای تحولات اقتصادی در ایران خاطرنشان کرد: خصوصی سازی با اجرای اصل 44 قانون اساسی و هدفمند کردن یارانه ها زمینه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بیشتر در ایران را فراهم می کند.



رحیمی در پاسخ به اظهارات سفیر دانمارک مبنی بر دستگیر شدن دانشجویی دانمارکی در اغتشاشات اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره با رافت اسلامی و عادلانه با مجرمان برخورد می‌کند.



توماس انکرکریستین‌سن سفیر دانمارک در تهران نیز با تاکید بر اینکه دانمارک خواستار گسترش و افزایش مناسبات و همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران است تصریح کرد: چند نفر نمی‌توانند با اقدامات موهن خود در برابر دو ملت ایران و دانمارک مقاومت کنند و در روابط تهران - کپنهاگ خدشه وارد سازند.



سفیر دانمارک در تهران همچنین از علاقه مندی سرمایه گذاران و تجار دانمارکی برای حضور در ایران خبر داد.

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