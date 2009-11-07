شدیداللحن ترین اظهارات یک مقام غربی علیه دولت کرزای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "گوردون براون" در سخنانی بی سابقه با اشاره به اوضاع ناامید کننده افغانستان هشدار داد که کابل در صورت عدم مبارزه با فساد موجود در این کشور فرصت حضور نیروهای خارجی برای جنگ با طالبان را از دست می هد.

وی که در حضور شماری از کارشناسان دفاعی انگلیس سخن می گفت افزود: متاسفانه دولت افغانستان به نمونه بارزی برای فساد تبدیل شده است و من حاضر نیستم جان سربازانمان را برای کشوری به خطر بیاندازم که نمی خواهد با فساد مبارزه کند.

این سخنان که از سوی برخی تحلیلگران به تلخترین اظهارات یک مقام غربی پس از انتصاب مجدد "حامد کرزای" به ریاست جمهوری افغانستان تعبیر شده، تنها چهار روز پس از کشته شدن 5 سرباز انگلیسی بدست یک پلیس افغان ایراد می شود.

نخست وزیر انگلیس در ادامه سخنان خود تاکید کرد که اگر شبه نظامیان طالبان و القاعده در افغانستان سرکوب نشوند، این کشور بار دیگر به دست این گروههای تندرو افتاده و این گروهها جهان را مورد حملات تروریستی خود قرار خواهند داد.

به اعتقاد براون حمایت بین المللی از افغانستان منوط به موفقیت دولت این کشور در پنج حوزه امنیتی، کشورداری، آشتی ملی، توسعه اقتصادی و همکاری با همسایگانش خواهد بود.