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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۴۳

خانه سوره حوزه هنری میزبان عکس‌های خبری برتر شد

خانه سوره حوزه هنری در چهارمین جشنواره عکس خبری دوربین دات نت عکس‌های خبری برتر را از 16 تا 26 آبان به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد جشنواره عکس خبری دوربین دات نت همزمان در خانه سوره و فرهنگسراهای هنر و رسانه برگزار می‌شود و شامل گالری عکس‌های برتر و کارگاههای آموزشی و پخش فیلم است. خانه سوره و فرهنگسرای هنر میزبان عکس‌های برتر خبری و فرهنگسرای رسانه میزبان کارگاههای آموزشی هستند.

علاقمندان می‌توانند صبح‌ها از 9 تا 12 و عصرها 15 تا 18 از برنامه‌ها استفاده کنند. مرراسم افتتاحیه شنبه 16 آبان ساعت 16 در خانه سوره واقع در میدان انقلاب، جنب سینما بهمن برگزار شد و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز دوشنبه 20 آبان ساعت 16 در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود.

کد مطلب 978762

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