به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد جشنواره عکس خبری دوربین دات نت همزمان در خانه سوره و فرهنگسراهای هنر و رسانه برگزار می‌شود و شامل گالری عکس‌های برتر و کارگاههای آموزشی و پخش فیلم است. خانه سوره و فرهنگسرای هنر میزبان عکس‌های برتر خبری و فرهنگسرای رسانه میزبان کارگاههای آموزشی هستند.

علاقمندان می‌توانند صبح‌ها از 9 تا 12 و عصرها 15 تا 18 از برنامه‌ها استفاده کنند. مرراسم افتتاحیه شنبه 16 آبان ساعت 16 در خانه سوره واقع در میدان انقلاب، جنب سینما بهمن برگزار شد و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز دوشنبه 20 آبان ساعت 16 در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود.