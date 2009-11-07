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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۳۹

گزارش مهر از سفر لاریجانی-36

تاکید لاریجانی بر تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه

تاکید لاریجانی بر تعامل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مراجع نجف بر تعامل جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، رئیس مجلس شورای اسلامی که برای گفتگو با مقامات عراقی عازم این کشور شده است، روز شنبه در شهر نجف با برخی مراجع و آیات عظام این شهر دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در دیدار با آیت الله سید محمد حکیم که از مراجع عظام شیعه شهر نجف ، با تاکید بر سخت بودن شرایط منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای منطقه تعامل سازنده خواهد داشت.

در این دیدار حکیم نیز با بیان اینکه عراق از توسعه روابط با ایران استقبال می کند ، تصریح کرد : ایران و عراق با هم همسایه هستند و طبیعی است با یکدیگر روابط عمیق داشته باشند.

وی به گروههای عراقی توصیه کرد با درایت عراق را از خطرات حفظ کنند.

در این دیدار بر تعامل بین گروههای سیاسی منطقه تاکید شد.

 

کد مطلب 978776

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