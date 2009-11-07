به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی که برای سفری 5 روزه در عراق بسر می برد امروز با آیت الله فیاض از مراجع شیعه نجف دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه ایران مصمم به توسعه مناسبات با عراق است، گفت: در راه توسعه همکاری ها با عراق از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

لاریجانی در خصوص اسلامی بودن قوانین در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در ایران یک شورا برای تطبیق اسلامی بودن قوانین فعالیت و نظارت می کند.

آیت الله شیخ اسحاق فیاض از مراجع شیعه شهر نجف نیز در این دیدار با بیان اینکه همه باید برای رضای خدا کار کنند، خطاب به لاریجانی گفت : از اینکه با شما که برای رضایت مردم و خدا کار می کنید ملاقات کردم بسیار خوشحالم.

در این دیدار بر همکاری ایران در حل مشکلات مناطق محروم عراق بویژه جنوب این کشور تاکید شد.