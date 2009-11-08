شکستن رکورد فروش سلاحهای آمریکایی در سال 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوئیسی تاگس آنسایگر، دولت آمریکا در سال 2009 میلادی رکورد فروش سلاح را نسبت به سالهای پیشین شکست.

وزارت دفاع آمریکا با انتشار گزارشی از رشد 4.7 درصدی فروش سلاح این کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

طبق این گزارش در بازه دوازده ماهه سپتامبر سال گذشته تا سپتامبر امسال، میزان درآمدهای حاصل از فروش سلاحهای آمریکایی بالغ بر 38.1 میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که سه خریدار عمده محصولات نظامی آمریکا را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و کشور امارات متحده عربی اصلی ترین مشتری آمریکا در این زمینه بوده است.

این کشور به تنهایی اقدام به خرید 7.9 میلیارد دلار سلاح از آمریکا کرده است. پس از امارات کشور افغانستان با 5.4 میلیارد دلار و عربستان با 3.3 میلیارد دلار بیشترین میزان خرید سلاح را در کارنامه خود ثبت کرده اند.

در همین حال طی این مدت پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تجهیزاتی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار از آمریکا خریداری کرده که این میزان نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

گفتنی است که دولت آمریکا درحالی به این رکورد در فروش سلاح دست یافته که "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور مدعی پیشگامی در خلع سلاح جهان بوده و آمادگی خود را برای همکاری با دیگر کشورها در این زمینه اعلام کرده است.