ضوابط تعیین نقص عضو موثر در آزمون دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در آموزش پزشکی و تخصصی مواردی جزء نقص عضو موثر حرفه ای محسوب می شود.

از جمله این موارد اختلالات روان پریشی با علائم ادراکی و تفکر و اعتیاد به مواد مخدر، بیماری هایی که سیر پیشرونده یا بازگشتی دارند در صورتیکه غیرقابل کنترل تشخیص داده شوند و یا به مرحله آثار غیرقابل بازگشت رسیده باشند و کلیه اختلالات کارکردی ناتوانی ها و نقایص جسمی و علائم غیرقابل درمان یا غیرقابل بازتوانی یا نقصهای غیرقابل جبران با نوتوانی زیر حتی در صورتی که بیماری زمینه ای سیر پیشرونده نداشته باشد.

در بخش دیگری از این موارد کلیه بیماری هایی که عامل نارسایی یا عدم کفایت اعضای سیستمی بدن می شوند، اختلالات حسی عمقی اختلالات حسی سطحی وقتی به طور کامل باشند و کلیه بیماریهایی که از طریق خون منتقل می شوند و علائم اختلال سیستم حرکتی حتی در صورتی که بیماری زمینه ای سیر پیشرونده نداشته باشد از جمله نقص عضو موثر محسوب می شوند.

حاملگی در بدو شروع دوره در رادیولوژی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و طب اورژانس و لکنت زبان و نداشتن ثبات روانی در شرایط استرس زا در رشته روانپزشکی، روانپزشکی اطفال و طب اورژانس و کلیه اختلالات روانی اعم از سایکوز و نوروزها، اختلالات شخصیتی و ناپایداری روانی در رشته های روانپزشکی بیهوشی و طب اورژانس از مواردی هستند که جزء نقص عضو موثر محسوب شده و در این دوره دستیاری ممنوعیت ایجاد می کند.

در مواردی که نقص عضو موثر حرفه ای در زمان ثبت نام و یا در طول دوره مطرح شود تایید آن از طرف شورای پزشکی دانشگاه محل تحصیل الزامی است و در صورت بروز علائم بیماری و یا نقص عضو موثر حرفه ای به علت شرایط محل تحصیل (مثل شرایط اقتصادی و آب و هوا) باشد، داوطلب مشمول بند متمم نمی شود.

ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی تا 5 آذر ماه ادامه دارد و آزمون در 29 بهمن ماه سال جاری در 25 رشته تخصصی بالینی و 30 دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود.