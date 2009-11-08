734 سکه و شی تاریخی از قاچاقچیان در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سروان محمد راستی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این زمینه سه فرد متخلف شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این سکه های تاریخی چهار حلقه لوح فشرده، نقشه های کتیبه ها و آثار تاریخی نیز از این متخلفان کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هفت باند در زمینه میراث فرهنگی در استان شناسایی و متلاشی شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: در شش ماهه نخست امسال حفاریها و ساخت و سازهای غیرمجاز نسبت به سال گذشته 66 درصد و تخریب آثار تاریخی نیز 52 درصد کاهش یافته است.

راستی اظهار داشت: باتوجه به قوت یافتن و تغییر تاکتیک در گشتها توسط ماموران این یگان، نتایج درخشانی حاصل شده، به طوری که تنها در مدت شش ماهه نخست فعالیت یگان حفاظت در سال جدید تعداد 26 نفر از حفاران غیرمجاز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که در این بخش 136 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال 1387 داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: با توجه به راه‌اندازی و تقویت گشتهای شبانه بیش از 96 مورد گشت توسط ماموران از آثار و محوطه‌های باستانی به عمل آمد که در سطح یگان‌های کشور ابتکار جدیدی است.