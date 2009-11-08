کارگاه نمایش تئاتر شهر هم با پایان اجرای نمایش "لیرشاه" آرش دادگر پذیرای نمایش عروسکی" رومئو و ژولیت" نوشته ویلیام شکسپیر و کارگردانی هادی حجازی فر خواهد بود. این نمایش به شیوه نمایشهای عروسکی و با بازیگری امیر سلطان احمدی، میثم کریمپور و بهادر ملکی به صحنه میرود. "رومئو و ژولیت" داستانی عاشقانه دارد و حکایت زندگی دو جوان را به تصویر میکشد که برخلاف سنتهای رایج رفتار میکنند.
اما سالنهای اصلی، چهارسو و سایه مجموعه تئاتر شهر همچون هفته گذشته میزبان سه نمایش "رمولوس کبیر"، "عشقلرزه" و "اسبهای پشت پنجره" هستند. نمایش "رمولوس کبیر" نوشته فریدریش دورنمات و کارگردانی نادر برهانیمرند در سالن اصلی به صحنه میرود.
این نمایش داستان امپراتوری به نام رمولوس است که به نظر میرسد با رفتارها و اتخاذ تصمیمات عجیب و غریب زمینه سرنگونی خود را فراهم میکند اما در نهایت مشخص میشود که رفتارها و تصمیمات او روشنفکرانه و مبتنی بر تفکر و تمهیداتی خاص بوده است.
حمید سمندریان در این نمایش در مقام مشاور کارگردان حضور دارد و سیامک صفری، امیر جعفری، داریوش موفق، کاظم هژیرآزاد، پیام دهکردی، کوروش نریمانی، مهدی سلطانی، سهراب سلیمی، ریما رامینفر، محمود جعفری، مهرداد ضیایی، علا محسنی، افسانه ماهیان، فرزین محدث، هادی عامل و سینا رازانی بازیگران "رمولوس کبیر" هستند.
صحنهای از نمایش "هاملت با سالاد فصل"
سالن چهارسوی مجموعه هم پذیرای نمایش "عشقلرزه" سهراب سلیمی است. این نمایش نوشته اریک امانوئل اشمیت است و به وقایع بعد از پایان رسیدن یک رابطه عاشقانه میپردازد که طی آن زن تصمیم به انتقامجویی از مرد میگیرد. افسانه ماهیان، بهناز جعفری، نسیم ادبی، ناهید مسلمی و پیام دهکردی بازیگران "عشقلرزه" هستند.
سالن سایه هم میزبان نمایش "اسبهای پشت پنجره" روحالله جعفری است. این نمایش نوشته ماتئی ویسنییک روایتگر زندگی سه نسل از زنانی است که جنگ باعث برهم زدن کانون خانوادههای آنها میشود. سیروس همتی، مرجان قمری، مجید رحمتی، مژگان خالقی، طوفان مهردادیان، الهام جعفرنژاد و فرزین صابونی بازیگران این نمایش هستند.
این هفته تالار مولوی میزبان سه نمایش است. نمایش "تراژدی با کمدی اضافه" نوشته آنتون چخوف از این در سالن اصلی مولوی به صحنه میرود. این نمایش به کارگردانی اسماعیل شفیعی دارای دو قطعه "آواز قو" و "بازیگر تراژدی علیرغم میل خود" و مهرداد مصطفوی و حامد پشتیبان بازیگران آن هستند.
نمایش "شمردن ستارههای شب" نوشته و کار شهرام کرمی هم دومین نمایشی است که در سالن اصلی مولوی اجرا میشود. "شمردن ستارههای شب" در سه اپیزود مفهوم عدالت، امید و انتظار را در اعضای یک خانواده معاصر نشان میدهد. کرمی این نمایش را پیشتر در اولین جشنواره عدالت و امید به صحنه برده بود. حمیدرضا نعیمی، یعقوب صباحی، بهناز سلیمانی، رضا امامی، آیدا صادقی و مجید تفرشی بازیگران "شمردن ستارههای شب" هستند.
تالار کوچک مولوی هم میزبان نمایش نمایش "تکه تاریکی از ماه" نوشته و کار مشترک رضا صورتی و مصطفی حاجیقاسمی است که ساعت 18:30 به صحنه میرود. این نمایش روایتگر روزی برفی در شهر تهران است که طی آن مردم به خانههای خود پناه میبرند و در گفتگوهایی که با هم دارند روابط جدیدی را کشف میکنند و رضا یزدانی، مهناز ذبیحی، محمدرضا قلمبر و آیدا صادقی بازیگران آن هستند.
تماشاخانههای ایرانشهر هم میزبان دو اثر نمایشی خواهند بود. سالن شماره یک ایرانشهر این هفته میزبان نمایش "اتللو" به کارگردانی حمید مظفری است. این نمایش که به زبان شعر اجرا میشود برگرفته از نمایشنامهای با همین نام اثر ویلیام شکسپیر است. در این نمایش بازیگرانی چون اصغر همت به ایفای نقش میپردازند.
نمایش "آگاممنون" به کارگردانی همایون غنیزاده نیز در سالن شماره دو ایرانشهر اجرا میشود. این نمایش با بازی جواد نمکی پیش از این در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اجرا شد و مورد استقبال مخاطبان هم قرار گرفت.
تماشاخانه سنگلج همچنان میزبان نمایش "هاملت با سالاد فصل" هادی مرزبان خواهد بود. این نمایش که نوشته زندهیاد اکبر رادی است با بازی بهروز بقایی، فردوس کاویانی، رضا فیاضی، ایوب آقاخانی، بهاره رهنما و فرزانه کابلی به صحنه میرود.
نمایش "سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان و کارگردانی رهام مخدومی هم ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر به صحنه میرود. این نمایش که در ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در بجنورد از آثار برگزیده جشنواره بود داستان حضور تاجری با نام کیانی و زوجی جوان در زمان بمباران تهران را در مشهد و حرم امام رضا (ع) روایت میکند.
کرامت رودساز، عصمت رضاپور، سام کبودوند، شبنم خزلی، مهدی زمینپرداز، الهام شعبانی و مهدی آلآقا بازیگران نمایش "سه روز ابدی" هستند. خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی هم این هفته میزبان یک نمایش رادیویی "سرآشپز پیشنهاد میکند" نوشته و کار شهاب حسینپور است.
تالار محراب ادارهکل ارشاد استان تهران میزبان نمایش "بیوههای سالار غمگین جنگ" نوشته محمدامیر یاراحمدی و کارگردانی محمد عسگری است. این نمایش در رپرتوآر تئاتر استان تهران به مدت دو هفته در تالار محراب به صحنه میرود.
تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران نیز این هفته در دو ساعت 17 و 20 میزبان نمایش "سریان" نوشته و کار صادق بهاری است. در این نمایش که تا 14 آبانماه اجرا خواهد شد آرمان حسینی، محمد رانی، مهدی جیرودی و صادق بهاری به ایفای نقش میپردازند.
تالار هنر هم میزبان نمایش "حسنک کجایی" برگزیده مخاطبان پانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان است. "حسنک کجایی" نوشته حسن وارسته به کارگردانی احمد سلیمانی روایتی از قصه "حسنک کجایی" درباره حیواناتی است که در طویله منتظر ورود حسنک هستند و دو گرگ قصد ورود به طویله را دارند. مجید امیری، ماشاءالله کوهستانی، حمید لاجوردی، محمدجواد پیروزی، زهرا محمدباقری، فائزهسادات حسینی، مهدی نیکروش و احمد سلیمانی بازیگران نمایش هستند.
نمایش موزیکال سایه "آی وای های" برگزیده جشنوارههای مبارک و تئاتر دانشجویی عروسکی هم در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود. "آی وای های" به نویسندگی و کارگردانی ستاره امینیان با عروسکگردانی و خلق سایه بازی فاطمه پورهاشمی، علی کیمنش، نعیما کرمی، نوشین غفاری، عرفان ابراهیمی، الهام قادری، سپهر حقشناس، زهرا رضایی، محسن هادی و نیلوفر شعبریان اجرا میشود.
فرهنگسراهای سطح شهر تهران نیز این هفته میزبان 9 اثر نمایشی جشنواره کودک و تئاتر مرکز هنرهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستند. طبق برنامه اعلام شده نمایش "جادوی قالی" علی حسنی در فرهنگسرای فردوس، "دومیها و سومیها" مسلم قاسمی در فرهنگسرای بهمن و نمایش "کدو قلقلهزن" مجتبی خمسه در فرهنگسرای ابنسینا به صحنه میروند.
همچنین نمایش "یه بازی تازه" جابر رمضانی در فرهنگسرای اشراق، "راز کلید" شقایق فتحی در فرهنگسرای اخلاق، "سوپ سنگ" محمود فرهنگ در فرهنگسرای خانواده، نمایش "باغ انگور" جعفر مهیاری در فرهنگسرای خاوران، "سلطان شکمو" مجتبی مهدی در فرهنگسرای سلامت اجرا میشوند.
نمایش موزیکال "گلی، گربه، پرنده" سیروس سپهری ویژه گروه سنی 4 تا 7 سال تا 18 آبانماه در سه نوبت 9، 10 و 11 اجرا میشود که در آن قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان آموزش داده میشود.
نظر شما