14 هزار نفر در استان مرکزی بر اثر تصادف مصدوم شده اند

امیرمحمد کاظمی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد مصدومیت حاکی از رشد 18.5 درصدی در این زمینه نسبت به سال گذشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت، هفت هزار و 293 مورد نزاع و درگیری در استان رخ داد، گفت: از این تعداد پنج هزار و 225 نفر مرد و بقیه زن بودند که این تعداد نزاع و درگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: طی هفت ماهه امسال 19 هزار و 93 مورد معاینه سرپایی انجام شده که از این تعداد 13 هزار و 660 مورد مرد و پنج هزار و 333 نفر زن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.8 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی فوتی‌های ناشی از تصادفات طی این مدت را 380 مورد اعلام و بیان کرد: از این تعداد 293 مورد مرد و 87 مورد زن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد رشد داشته است.

کاظمی‌فر با اشاره به اینکه طی هفت ماهه امسال 728 مورد معاینه اجساد صورت گرفته است و اظهار داشت: از این تعداد 579 مورد مرد و بقیه زن بوده که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.