١٣٠ میلیون دلار کالا غیر نفتی از گمرک آستارا صادر شد

سعید حاج فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این مقدار کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 15 درصد و از نظر وزن 9 درصد افزایش داشته است.

وی عمده کالاهای صادر شده در این مدت را سنگ ساختمانی، گچ، البسه، محصولات دامی و صنایع غذایی عنوان کرد و اظهار داشت: این کالاها عمدتا به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات و عراق صادر شده است.

مدیرکل گمرک آستارا در ادامه با اشاره به میزان واردات کالا در این مدت بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری 52 میلیون و 397 هزار و 312 دلار کالا با وزن 144 هزار و 682 تن از طریق گمرک آستارا وارد کشور شده است.

وی آهن و ماشین آلات، چوب و وسایل برقی و صنعتی و محصولات شیمیایی را از جمله کالاهای وارداتی از کشورهای روسیه، قزاستان و اکراین به آستارا عنوان کرد.

حاج فیروزآبادی همچنین از تخلیه 151 هزار و 913 تن کالا در شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: در این مدت 144 هزار و 682 تن کالا نیز در این گمرک بارگیری شده است.

وی بیان داشت: در این مدت میزان ترانزیت 39 میلیون و 458 هزار و 688 دلار با وزن 26 هزار و 875 تن از طریق گمرکات استان ازکشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان به کشورهای پاکستان، امارات، عراق و افغانستان ترانزیت شده است.

مدیرکل گمرک آستارا خاطرنشان کرد: عمده کالاهای ترانزیت شده شامل مواد سوختی، آهن آلات، تخته، تجهیزات حفاری، کامیون، تراکتور و روغن موتور بوده است.

فیروز آبادی یادآور شد: در همین مدت تعداد کامیونهای بارگیری شده هفت هزار و 236 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است.