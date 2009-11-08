95 میلیون لیتر نفتگاز از اراک به خارج صادر شد

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این میزان 132 میلیون و 635 هزار و 50 لیتر فرآورده نفتی به عراق و بیش از 18 میلیون لیتر به ارمنستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 150 میلیون لیتر فرآورده نفتی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اراک صادر شد، خاطرنشان کرد: در این مدت 84 میلیون و 408 هزار لیتر نفت کوره در استان مرکزی مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 16 درصدی را نشان می ‌دهد.

به گفته وی از ابتدای امسال تا کنون مصرف نفت سفید در استان اراک 6.5 درصد کاهش یافته است.

صادقیان افزود: ‌سال گذشته 568 میلیون و 40 هزار و 439 لیتر فرآورده‌ نفتی ویژه از جمله، گوگرد، لوبکات و وکیوم از سوی این شرکت فروخته شد.

وی ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده ‌های نفتی منطقه مرکزی یکی از مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران است که با چهار ناحیه در شهرهای مرکزی (اراک)، ساوه، دلیجان و خمین وظیفه توزیع فرآورده‌ های نفتی مورد نیاز مردم این استان را بر عهده دارد.

انبار نفت این منطقه تنها انبار نفت مکانیزه کشور و مجهز به سیستم کنترل صنعتی دی.سی.اس است که به واسطه بهره گیری از این تجهیزات، همه فعالیتهای مربوط به رسید فرآورده‌ها از پالایشگاه تا خطوط لوله، انبارش و ذخیره سازی در مخازن، انتقال و توزیع فرآورده ها از طریق نفتکشها، مخزن دار راه آهن، جایگاه پمپ بنزین و خطوط لوله به وسیله این سیستم کنترل می‌شود.