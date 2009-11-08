مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

جزئیات ثبت نام در آزمون دستیاری اعلام شد

پرداخت خسارت تا 500 هزار تومان بدون کروکی

وزیر مسکن خبر داد: پرداخت وام 15 میلیون تومانی و تضمین خرید آپارتمان از انبوه سازان

اعتماد:

خاتمی در سالروز پیام منشور برادری امام خمینی عنوان کرد؛ وحدت ملی براساس معیارهای قانون

محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب مطرح کرد: اختلاف بین اصولگرایان معتدل و افراطی

ادامه مناقشه مجلس و دولت درباره یارانه ها

ایران :

ایران از خط قرمزهای تهران در مذاکرات وین گزارش می دهد؛ مبادله تدریجی اورانیوم در ایران

در گفتگو با ایران مطرح شد؛ حمایت کارشناسان از تشکیل حساب ویژه یارانه ها

ابرار:

عضو فراکسیون اصولگرایان: پرداخت نقدی 25 هزار تومانی جبران افزایش قیمت ها را نخواهد کرد

معاف شدن واردات شمش طلا و نقره از پرداختت حقوق ورودی

کاهش ذخایر خونی کشور به دلیل اپیدمی آنفلوانزا

ابتکار:

فتوای رهبر انقلاب درباره گیرنده ماهواره

سخنان جدید کردان درباره هاشمی، موسوی، خاتمی، ناطق و عبدالله نوری

دستور ویژه شهردار تهران برای کمک 10 میلیارد تومانی به مترو؛ قالیباف: رویانیان دخالت نکند

اسرار:

سید محمد خاتمی: حذف دلبستگان به انقلاب بزرگترین توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران

آیت الله هاشمی رفسنجانی: رسانه ملی امکان نقد مسائل کشور را فراهم کند

با حکم رهبر انقلاب: ضرغامی در ریاست صدا و سیما ابقا شد

اطلاعات:

رئیس جمهوری در گفتگو با 2 شبکه تلویزیونی ترکیه: زمان انتخاب غرب فرا رسیده است

آیت الله هاشمی رفسنجانی: فضای تفرقه و کینه را به سوی همدلی و همکاری هدایت کنیم

وزیر بهداشت: تاثیر پارازیت ها بر سلامت مردم در حال بررسی است

همراهان آیت الله مصباح در هیئت دولتدستور قالیباف برای حل مشکل مترومقصد تازه برای اورانیوم ایران؛ البراعی، ترکیه را به جای روسیه پیشنهاد کرد

جام جم :

با حکم رهبر معظم انقلاب صورت گرفت؛ تمدید ریاست ضرغامی بر رسانه ملی

با ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری؛ استخدام حق التدریسی ها قطعی شد

جوان:

نمایندگان دغدغه دولت در اصلاح ماده 13 را رفع می کنند؛ توافق دولت و مجلس درباره یارانه ها

تیم والیبال نشسته جوانان ایران با شکست روسیه قهرمان جهان شد

رهبر انقلاب ریاست ضرغامی بر صدا و سیما را تمدید کرد

جمهوری اسلامی:

ایران پیشنهاد البرادعی برای انتقال اورانیوم به ترکیه را رد کرد

موج جدید گرانی نان

تصویب لایحه جدید قانون گمرکات در دولت

جهان صنعت:

از بربری 600 تومانی تا سنگگ 2 هزار تومانی؛ نان مردم در تنور گرانی می سوزد

دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه ای به مجلس پیشنهاد کرد: تشکیل حساب ویژه در خزانه برای یارانه ها

دستور قالیباف برای کمک 10 میلیارد تومانی به مترو

حمایت:

هشدار برای مردم و مسئولان: تعطیلی 271 کلاس درس در استان تهران

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: فضای سیاسی و اجتماعی را از اقدامات کینه زا و تفرقه آمیز نجات دهیم

در مصاحبه با " تی آر تی" ترکیه؛ احمدی نژاد: دوران اسرائیل به پایان رسیده است

حیات نو:

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: لزوم ایجاد فضای نقد

نگرانی علما بیانگر بی اعتنایی دولت است

ارزیابی خاتمی از نگرش امام: همه صداها باید شنیده شود

نمایندگان مجلس نگران کاهش قدرت خرید مردم هستند؛ تورم، یارانه نقدی را می بلعدعضو کمیسیون انرژی خبر داد؛ بی اطلاعی مجلس از قرارداد گازی ایران- ترکیهبا وجود مصوبه مجلس برای حذف کنکور تا سال 90؛ پیشنهاد وزیر علوم: برگزاری 4 بار کنکور در سال

خراسان:

گمانه زنی ها درباره سرنوشت 3 وزیر پیشنهادی

شکایت متقاضی رد صلاحیت شده خرید سهام مخابرات از سازمان خصوصی سازی به دادگاه

گزارش لوموند و رادیو آلمان از اظهارات احمدی نژاد درباره خرید سوخت رآکتور تهران

دنیای اقتصاد:

ارتباط عواید یارانه ها با بودجه سالانه قطع می شود؟ چراغ سبز به حرف آخر دولت

بازار طلا رکورد 1100 دلاری را هم شکست

همزمان با پیشنهاد جدید البرادعی اعلام شد؛ تغییر موضع هسته ای روسیه

سیاست روز:

بررسی یک پیشنهاد در گفتگو با صاحبنظران: اجرای آزمایشی لایحه هدفمند کردن یارانه ها

یک سال پس از وعده مقابله با فروش پایان نامه ها؛ وزارت علوم دست روی دست گذاشته است

اوراق مشارکت؛ ابزار سود یا زیان

هاشمی رفسنجانی: مطبوعات امکان نقد را فراهم کننددر پایه های اول مقاطع تحصیلی؛ یک میلیون دانش آموز تجدید و مردود شده اندرئیس جمهور روسیه: امکان دارد از تحریم ایران حمایت کنیم

کاروکارگر:

پیشنهاد جدید البرادعی برای ارسال سوخت هسته ای به ترکیه؛ بروجردی: تحویل اورانیوم 5/3 درصد به طرف های خارجی منتفی است

دولت سهمیه خود از یارانه بلیت مترو را پرداخت کرد؛ کمک 10 میلیارد تومانی شهرداری به مترو

رئیس جمهوری امروز به استانبول می رود

کیهان:

مدیرعامل جدید شرکت ملی گاز: گاز هیچ مشترکی در زمستان قطع نمی شود

در مصاحبه با شبکه تی آر تی ترکیه؛ رئیس جمهور؛ اورانیوم نمی دهیم سوخت می خریم

مقاله با دکترین نظامی ایران در دستور کار پنتاگون قرار گرفت

وطن امروز:

وزیر بهداشت حرف های معاونش درباره آنفلوانزای خوکی را تکذیب کرد؛ ابتلای 5 تا 8 درصد حجاج به آنفلوانزای خوکی

معاون سیما وعده داد: راه اندازی شبکه تفریح و سرگرمی

پیشنهاد جدید وزیر علوم درباره حذف کنکور: برگزاری آزمون به شکل فصلی

همشهری:

تاکید نمایندگان مجلس: دولت به تعهدات خود در مترو عمل کند

با حکم مقام معظم رهبری؛ ضرغامی در صدا و سیما ماندنی شد

ابلاغ قانون استخدام 60 هزار معلم حق التدریسی