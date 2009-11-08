معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیشنهاد مطرح شده برای دائمی شدن دبیرخانه این نمایشگاه گفت: این پیشنهاد از جانب استانداری آذربایجان شرقی مطرح شد اما به نتیجه‌ای منجر نشد.

ناصر وحیدی مهر با گلایه از عدم حمایت و پشتیبانی برخی مسئولان استانداری از این نمایشگاه بزرگ افزود: نمایشگاه کتاب تبریز که تا کنون 7 سال پی در پی در این شهر و به صورت بین‌المللی برگزار ‌شده نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی مسئولین کشوری و به ویژه استانی دارد.

وحیدی اضافه کرد: پیشنهاد دائمی‌شدن دبیرخانه نمایشگاه از جانب مسئولان استانداری و مشخصاً مدیرکل اجتماعی آن مطرح شد اما گویا هدف از طرح آن تنها انتقال اتاق آن به استانداری بود نه بیشتر.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی ادامه داد: تا زمانی که حمایت جدی فکری و مالی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز نشود چه تفاوتی می‌کند که اتاق دبیرخانه این نمایشگاه در اداره‌کل ارشاد باشد یا استانداری؟ به همین دلیل است که این بحث در حد پیشنهاد باقی ماند.

بیش از 750 هزار نفر از هفتمین دوره این نمایشگاه که مهرماه امسال با حضور 1000 ناشر داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای تبریز برگزار شد، بازدید کردند و نزدیک به 2 میلیارد تومان کتاب از آن خریدند.