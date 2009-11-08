تدوین "فرهنگ جغرافیایی ایران" برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد تدوین این فرهنگ ارائه شده و این طرح هم اکنون در مرحله مقدماتی قرار دارد.

قرار است فرهنگستان زبان و ادب فارسی با استفاده از توان اطلاعاتی هیئت علمی خود و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و گرایشهای مختلف آن، "فرهنگ جغرافیای ایران" را تالیف کند.

پیش از این تنها یک کتاب در ایران به شکل و شمایل یک فرهنگ لغات در زمینه جغرافیا چاپ شده است. عنوان این کتاب کم حجم 440 صفحه‌ای "فرهنگ جغرافیا" نوشته پریدخت فشارکی است و به صورت کلی - و نه فقط درباره ایران - به اصطلاحات جغرافیای طبیعی پرداخته است.

با توجه به این خلاء و فقدان یک فرهنگ جغرافیایی کامل درباره ایران تا کنون، فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز قصد دارد از فرهنگهایی مانند وبستر و به خصوص چارچوب آن به عنوان یک الگو استفاده کند.