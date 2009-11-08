ساخت سدهای کوچک لاستیکی باید در اولویت قرار بگیرد

نماینده مردم آستارا در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: سدهای لاستیکی تکنولوژی جدید برای مهار آبهای سطحی است که باید از این مزیت در استان با توجه به شرایط اقلیمی بیشتر استفاده شود.

وی همچنین به کاربرد و مزایای سدهای لاستیکی اشاره کرد و اظهار داشت: کنترل سیلابها، تنظیم جریان رودخانه و کنترل رسوب رودخانه از جمله مزیتهای این نوع سدهاست.

دلقپوش ادامه داد: سدهای لاستیکی می توانند در کنترل سد و حفاظت ساحلی در برابر فرسایش، نصب بر روی بندها و سدها به منظور افزایش ارتفاع آنها و کمک به تولید برق، کاهش آلودگی آب، افزایش ظرفیت ذخیره سدها، مسائل تفریحی و جلوگیری از نفوذ آب شور دریا به هنگام مد به ساحل موثر بسیار باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خواستار عملیاتی شدن تحقیقات محققان بخشهای مختلف کشاورزی به منظور استفاده بیشتر ثمرات این مطالعات شد.

وی ضمن تاکید بر تاسیس ایستگاه فندوق در دو منطقه اشکورات و آستارا به منظور حمایت از فندوق کاران شد و گفت: با توجه به اینکه آستارا منطقه مرزی است و می تواند به پایانه ای برای صادرات گل و گیاه تبدیل شود از این رو ساخت یک پایانه گل و گیاه در این منطقه مرزی امری ضروری است.

دلقپوش در ادامه جایگاه کشاورزی استان گیلان را جایگاهی منحصر به فردی در کشور نام برد و اظهار داشت: استان گیلان نقش مهمی در تولیدات ملی کشور دارد.

وی همچنین بر برنامه گرایی و امنیت غذایی در بخش کشاورزی تاکید و خواستار توجه بیشتر به این امر شد و شکوفایی و رشد تولیدات کشاورزی گیلان را منوط به اختصاص اعتبارات بیشتر دانست.

نماینده آستارا یادآور شد: توسعه زیرساختها، ایجاد صنایع تکمیلی، مکانیزاسیون کشاورزی، مهار و هدایت آبها، افزایش و تسریع در اختصاص اعتبارات به امر کشاورزی امری ضروری و مهم است.