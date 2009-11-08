3 وزیر آموزش و پرورش، نیرو و رفاه به مجلس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در متن نامه رئیس جمهور برای معرفی سه وزیر پیشنهادی که در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد چنین آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

با استعانت از ذات اقدس الهی و با ادای احترام به پیشگاه ملت بزرگوار ایران و نمایندگان معزز مردم در اجرای اصول 87 و 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقایان حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، مهندس صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی و مهندس مجید نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.

خلاصه سوابق آقایان نام برده و همراه برنامه های کاری آنان به پیوست می شود.

پیش از قرائت نامه معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که توسط محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه امروز یکشنبه را در غیاب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت اظهار داشت: براساس ماده 188 آیین نامه داخلی مجلس برنامه های وزیران پیشنهادی تکثیر و خدمت نمایندگان تقدیم می شود.

وی افزود: جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس به رای اعتماد به وزیران پیشنهادی اختصاص خواهد داشت



