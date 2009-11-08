36 تن مواد غذایی فاسد در استان هرمزگان معدوم شد

نواب رازمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر عباس گفت: 20 هزار و 530 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در 6 ماهه اول سال جاری انجام گرفته است.

وی افزود: تعداد شش هزار و 539 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرهای استان که دو هزار و 578 مرکز شهری تهیه و توزیع مواد غذایی دارای معیار بهسازی و سه هزار و 726 مرکز دارای معیار بهداشتی می باشند.

وی ادامه داد: سه هزار و 797 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در روستا های استان وجود دارد که هزار و 417 مرکز در روستا ها دارای معیار بهسازی و هزار و 840 مرکز دارای معیار بهداشتی هستند.

رازمند از وجود داشتن دو هزار و 87 مرکز عمومی در شهرها سخن گفت و بیان کرد: 831 مرکز عمومی دارای معیار بهسازی و هزار و 127 مرکز عمومی دارای معیار بهداشتی هستند.

به گفته وی، در روستاها دو هزار و 590 مرکز عمومی وجود دارد که از این تعداد هزار و 19 مرکز دارای معیار بهسازی و 1 هزار و220 مرکز دارای معیار بهداشتی هستند.

وی اظهار داشت: 15 هزار و 65 نفر شاغل در اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرها باید دارای کارت سلامت باشتد که 12 هزار و 615 نفر دارای کارت سلامت هستند و در روستاها شش هزار و 680 نفر باید دارای کارت سلامت باشند که از این تعداد چهار هزار و 641 نفر کارت سلامت دارند.

مسئول بهداشت محیط حرفه ای متذکر شد: 117 واحد درمانی شهری و 354 واحد بهداشتی روستایی در استان وجود دارد که به ارائه خدمات به مردم می پردازند.

وی از احراز صلاحیت هزار و 97 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستانهای استان و صدور 423 اخطاریه بهداشتی در شش ماهه اول سال جاری نیز سخن گفت و افزود: 243 متخلف به دادگاه عمومی و 659 متخلف به دادگاه تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: در این مدت 426 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی تعطیل شده است، همچنین 11 هزار و 117 کارت بهداشت صادر شده است و برای هزار و 606 پیشه ور در کلاس آموزش دیدند.

وی متذکر شد: در 34 هزار و 275 متر مربع سم پاشی شده است و 226 هزار و490 متر مربع عملیات ضد عفونی کرن انجام گرفته است همچنین در این 6 ماه گذشته 655 مورد نمونه براری از مداد غذایی صورت پذیرفت که 35 هزار و777 کیلو گرم از مواد غذایی معدوم شد.

رازمند اضافه کرد: هزار و 369 مورد نمونه برداری میکروبی و 282مورد نمونه براری شیمیایی آب از نظر قابل شرب بودن انجام شد و 77 هزار و 926 مورد نمونه برداری برای تعیین مقدار کلر باقی مانده در آب صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: 266 مورد بررسی آلودگی منابع آب، 427 مورد بررسی آلودگی آب ناشی از زباله را در این مدت داشتیم که رفع آلودگی شد.

مسئول بهداشت محیط حرفه ای یادآور شد: از 326 هزار و 632 متر مکعب آب گند زایی شده است، همچنین در طی این زمان 630 بازدید از مدارس و مهدهای کودک انجام شد.

وی تاکید کرد: به هزار و 12 شکایت کتبی و تلفنی به مرکز بهداشت رسیدگی شده است و 633 مورد برخورد با فروشندگان دوره گرد مواد غذایی داشته ایم که هزار و 257 کیلو گرم مواد غذایی از دستفروشان جمع آوری شد.