دومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده در این رابطه گفت: این کارگاه برای آموزش مدیران پشتیانی، اداری و مدیران محیط زیست نواحی 22 گانه شهرداری تهران و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.



رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آموزش پرسنل شهرداری تهران جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مربوطه خواند و گفت: استفاده از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی باعث کاهش 40 درصدی انرژی در ساختمانهای شهرداری تهران می ‌شود که مدیریت شهری به عنوان یک الگو این روش را در ساختمانهای شهرداری تهران اتخاذ کرده است.



مشاور شهردار تهران محورهای مورد بررسی در کارگاه فوق را ارائه مفهوم مدیریت انرژی، برآورد هزینه های ناشی از آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای بخش انرژی، فواید اقتصادی خرد و کلان مدیریت انرژی در ساختمان، مدیریت انرژی در ساختمانهای قدیمی و نوساز، مراحل اجرائی پروژه مدیریت انرژی در ساختمان، آشنایی با مباحث 19 مقررات ملی ساختمان و نقش آن در مدیریت مصرف انرژی، راهکارهای کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای پاک در ساختمان ذکر کرد.



حیدرزاده در ادامه اظهار کرد: به شرکت کنندگان دوره فوق گواهی نامه مشترک از طرف اداره کل آموزش تشکیلات و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تعلق می گیرد و دوره مربوطه نیز آموزش ضمن خدمت محسوب می شود.



سخنرانان این نشست دکتر صدر مدیرکل کنترل عملکرد و بهبود سیستمها و دبیر شورای عالی اصلاح الگوی مصرف شهرداری تهران، دکتر ندائی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و این کارگاه در سالن آمفی تئاتر دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

