مردم وزیرستان؛ خوشحال از خروج طالبان و در انتظار پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در تحلیل خود می نویسد : اعضای قبیله "محسود" در جنوب وزیرستان از طالبان متنفر نیستند اما با این وجود خواهان حضور اعضای طالبان در میان خود و زندگی در کنار آنها نیز نیستند.

به نوشته این روزنامه، حضور طالبان در میان قبیله محسود، محل زندگی آنها را تبدیل به یک هدف مشخص برای حملات هوایی و موشکی آمریکا کرده است. طالبان در وزیرستان مانع کار مدارس و بیمارستانها شده و از ساخته شدن جاده ها نیز جلوگیری می کند همچنین بسیاری از روستاهایی که طالبان در آنها حضور دارد هنوز از برق و خطوط تلفن بی بهره هستند.

در همین رابطه مردمی که برای حفظ جان خود از وزیرستان مهاجرت کرده اند می گویند که از حملات ارتش به این منطقه فقط اگر منجر به زندگی بهتر آنها شده و وزیرستان را از انزوا خارج کند حمایت می کنند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون 30 هزار نظامی پاکستانی و بیش از 10 هزار نفر از نیروهای طالبان در وزیرستان در حال جنگ هستند که در نتیجه آن 155 هزار نفر از مردم وزیرستان مجبور به ترک خانه های خود شده اند. این در حالی است که پیش از این در دره سوات نیز دو میلیون نفر از جمعیت آن مجبور به ترک خانه های خود شده بوده اند.

لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد : اما در این میان مشکیلی وجود دارد و آن اینکه نیروهای طالبان در وزیرستان که عمدتا جزو قبیله محسود هستند همگی در این منطقه رشد کرده و مردم همگی آنها را می شناسند و از همین رو مشکلی میان مردم و اعضای قبیله محسود وجود ندارد و از همین رو ارتش پاکستان برای خارج کردن طالبان از وزیرستان ابتدا باید فکری برای قبیله محسود و بویژه اعضای این قبیله که عضو طالبان هستند بکند.

در ادامه این مطلب آمده است : با این حساب و در صورت خروج طالبان از وزیرستان مردم این منطقه شاهد بازگشایی مدارس و بیمارستانها خواهند بود و در صورت احداث جاده و راه های ارتباطی در آن، وزیرستان در مسیر پیشرفت قرار می گیرد.