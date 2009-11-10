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۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

لطفی زاده در گفتگو با مهر:

مترو چالش دولت و شهرداری نیست

مترو چالش دولت و شهرداری نیست

دبیر شورای عالی ترافیک کشور با اشاره به برخی از افراد که سعی در ایجاد اختلاف میان دولت و شهرداری دارند، گفت: مترو را به چالش دولت و شهرداری تبدیل نکنید.

سعید لطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون تعامل و ارتباط خوبی میان مسئولان شهرداری و دولت برقرار است اما برخی ها می خواهند با مسئله مترو این ارتباط را به چالش بکشانند.

این مقام مسئول در شورای عالی ترافیک ادامه داد: این که دولت به مترو پول نمی دهد، حرف درستی نیست و نباید این مسئله را سیاسی کرد.

لطفی زاده خاطرنشان کرد: مواردی که مصوب هست پرداخت می شود و اختلافی بین دولت و متروی تهران وجود ندارد. کمک های خوبی به مترو تهران شده است.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور بیان داشت: دولت به خوبی می داند که سرمایه گذاری معقول، مشکلات بخش حمل و نقل را کاهش داده و سبب صرفه جویی در مصرف بنزین و وقت مردم شده است پس به آن کمک می کند.

این مقام مسئول در ترافیک کشور ادامه داد: بحث بودجه مترو نیز حل می شود و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

کد مطلب 978901

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