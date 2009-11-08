تاکید رهبر انقلاب بر نمود دین ، اخلاق ، امید و آگاهی در صدا وسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس عزت الله ضرغامی

با پایان گرفتن دوره ریاست پنجساله جنابعالی بر سازمان صداوسیما با قدردانی از تلاشهای طاقت فرسایی که در مدیریت این رسانه گسترده و فراگیر به کار برده و خدماتی که شما و همکارانتان در زمینه های گوناگون به انجام رسانیده اید برای دوره ای دیگر شما را به ادامه این کار سنگین و حساس می گمارم.

برجستگیها و نقاط قوّت کنونی صداوسیما در کنار کمبودها و نقاط ضعف آن باید پیوسته در برابر چشم جنابعالی و دیگر مدیران آن سازمان و در معرض ملاحظه و مقایسه قرار گیرد و همت بر روند نقص زدایی، به هیچ رو کاهش و سستی نیابد.

سفارش اساسی اینجانب نزدیک کردن و رساندن این رسانه فرهنگ ساز به طراز رسانه ای است که دین و اخلاق و امید و آگاهی بارزترین نمود آن باشد و رفتار اجتماعی مخاطبان و نیز نهاد حساس و مهمی چون خانواده بر اساس آن شکل گیرد و هنر و شیوه های گوناگون حرفه ای و آزموده شده یا نوپدید، یکسره در خدمت رشد این شاخصها در آید.

از تجربه های موفق یا ناموفقِ دوره پنجساله باید برای رساندن این رسانه به این کیفیت برتر سود ببرید و با زمانبندی برنامه ها و تعیین شاخصهای قابل اندازه گیری حرکت مجموعه را تکمیل یا تصحیح نمایید.

انتظار دارد نشانه های این تحول در اولین سال مسئولیت جنابعالی مشاهده شود.

توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

سیدعلی خامنه ای

16/آبان/1388