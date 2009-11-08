سقف حق التدریس اعضای هیئت علمی تا 20 واحد افزایش می یابد

ارسلان دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه گیلان، میزان سقف حق التدریس اعضای هیئت علمی تا 20 واحد تعیین شده است که از این میزان 12 واحد آموزشی و بقیه می تواند بر اثر پایان نامه تحصیلات تکمیلی باشد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش دورهها و دانشجو یان تحصیلات تکمیلی، بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه تا سقف 9 واحد حق التدریس برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ترم تابستان قابل پرداخت است.

معاون آموزشی دانشگاه گیلان با اعلام اینکه پیش از میزان حق التدریس اعضای هیئت علمی تا 12 واحد مجاز بوده است، یاد آورشد: این موضوع با افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی، هدایت پایان نامه های دانشجویان را با مشکل مواجه می کرد.