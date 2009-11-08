به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دیشب در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های بوندس‌لیگا با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل شالکه متوقف شد.

فن بویتن تیم بایرن را در دقیقه 31 این دیدار پیش انداخت و ماتیپ در دقیقه 43 بازی را به تساوی کشید. بایرن که با شکست مقابل بوردو در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار دارد، شب گذشته در دیدار با شالکه هم توفیقی در کسب نتیجه نداشت تا ناکامی‌های این تیم همچنان تداوم داشته باشد.

در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:

* بوخوم یک - فرایبورگ 2 (هاشمیان، بازیکن ایرانی بوخوم در دقیقه 87 این بازی به جای "ددیچ" وارد زمین شد)

* هوفنهایم یک - ولفسبورگ 2

* ماینز یک - نورنبرگ صفر

* مونشن گلادباخ صفر - اشتوتگارت صفر

هفته دوازدهم رقابت‌ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* هانوفر - هامبورگ

* هرتابرلین - کلن

* وردربرمن - بروسیا دورتموند

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 26 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- وردربرمن 22 امتیاز - تفاضل گل 13+

3- هامبورگ 22 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- شالکه 22 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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16- نورنبرگ 9 امتیاز (یک بازی بیشتر)

17- بوخوم 8 امتیاز (یک بازی بیشتر)

18- هرتابرلین 4 امتیاز