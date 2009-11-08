محمود زندهنام در این باره به خبرنگار مهر گفت: در راستای سیاستهای توسعه مرکز هنرهای نمایشی رادیو که همسو با اهداف معاونت صدا برای پنج سال آینده رادیو طراحی شده، مرکز نمایش قصد دارد باشگاه نمایش رادیو را به منظور جذب و حمایت هنرمندان و علاقمندان در رشتههای تخصصی همچون نویسندگی، کارگردانی، صداگذاری و ... راهاندازی کند.
وی افزود: این باشگاه میتواند بستری مناسب برای رشد علاقمندان باشد تا به صورت جدیتر فعالیت کنند و به مرور زمان با کسب تجربه به جمع هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی رادیو بپیوندند. در صورت تامین مکان سعی میکنیم امسال این باشگاه راهاندازی شود. ما تاکنون در بهره بردن از علاقمندان و جوانان عرصه نمایش محدود بودیم و این امر به مسائل مختلف و مدیریت برمیگردد.
مدیر مرکز هنرهای نمایش رادیو خاطرنشان ساخت: ولی ما قصد داریم نیروهای علاقمند به گرایشهای مختلف را با این باشگاه مرتبط کنیم تا از این طریق بتوانیم نیروهای جدید را به باشگاه تزریق کنیم و پیشکسوتان تجربیات خود را در اختیار جوانان قرار دهند.
زندهنام درباره راهاندازی رادیو نمایش که پارسال وعده آن داده شده گفت: راهاندازی این شبکه رادیویی نیازمند فراهم شدن امکانات فنی است و ما باید به لحاظ متن و نیروی انسانی به ظرفیت لازم برسیم و بعد شبکه راهاندازی شود. مرکز هنرهای نمایشی رادیو آمادگی خود را به معاونت صدا اعلام کرده و راهاندازی آن بستگی به سیاستهای کلان سازمان صدا و سیما دارد.
وی با اشاره به راهاندازی کلاسهای آموزشی به همت مرکز هنرهای نمایشی رادیو گفت: کلاس نویسندگی طنز برای رادیو و دوره بیان و بدن برگزار میشود که تدریس آنها به ترتیب به عهده داریوش مودبیان و میکائیل شهرستانی است. این کلاسها از هفته آینده برگزار میشود. البته برای نویسندگی طنز آزاد، اما کلاس بیان و بدن به دلیل محدودیت فضا مختص هنرمندان است.
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