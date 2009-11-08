145 هزار نفر روز در قالب اردوهای جهادی در لرستان فعالیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی قادرپناه در ششمین گردهمایی جهادگران دانشجو و طلبه بسیجی لرستان اظهار داشت: اردوهای جهادی در لرستان در قالب هفت عرصه انجام شده است.

وی با بیان اینکه این عرصه ها شامل کارهای عمرانی، کشاورزی، بهداشتی، منابع طبیعی، دامپزشکی و عقیدتی است، خاطرنشان کرد: دانشجویان بسیجی لرستان در سال جاری هفت هزار نفر روز کار خدمات جهادی در این استان انجام داده اند.

مسئول بسیج سازندگی استان لرستان با اشاره به فعالیتهای دانشجویان جهادی در لرستان یادآور شد: دانشجویان بسیجی فعالیتهایی مانند واکسیناسیون 100 هزار راس دام، ساخت منابع آبی در روستاها، ساخت مسجد، ساخت پل، بهسازی چشمه های آب، ساخت خانه عالم و اجرای طرحهای پروژه های آبخیزداری را انجام داده اند.

وی یادآور شد: با همکاری دانشجویان جهادی کشور با دانشجویان لرستان در مجموع 12 هزار و 470 نفر روز کار خدمات در استان لرستان انجام شده است.